شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد حفل عقد قران ابنة صديقه الراحل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وقنوات فضائية، صورا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، فى حفل عقد قران حنان عبد الرحمن، ابنة صديقه الراحل، والذي وافته المنية قبل سنوات، وعقد القران بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأظهرت الصور أن أجواء الاحتفالية تمت وسط الالتزام الكامل بإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، وحضور محدود لأسر العروسين، وذلك التزاما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

وانطلاقا من علاقة الصداقة والروابط القوية التي جمعت الرئيس السيسى مع والد العروسة الراحل، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يكون شاهدا على عقد القران، ليعوض ابنة صديقه فقدان والدها في يوم عرسها.

وشهد حفل عقد القران أجواء من البهجة والسعادة بين جميع المشاركين تقديرا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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