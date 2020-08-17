شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح دائرى المريوطية بعد إزالة تسرب جاز من سيارة بترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، بعد إزالة بقايا تسرب جاز من سيارة فنطاس علي الطريق، وسط تواجد قيادات الادارة العامة للمرور والحماية المدنية بمكان البلاغ.

وكانت إدارة المرور ، أغلقت الطريق القادم من المريوطيه وتحويله علي منزل الكورنيش مناطق القاهره، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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تلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى، بتسرب جاز من سيارة نقل، وأمر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بانتقال الخدمات الى المرور لتنظيم حركة السيارات.