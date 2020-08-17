شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تشكيل لجنة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 400 ألف مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة عن تشكيل لجنة لدراسة الإعلان عن "المستحقين" الذين لم يسبق لهم صرف منحة العمالة غير المنتظمة، رغم وصول رسائل تفيد بالتوجه إلى مكاتب البريد لاستلام دفعات المنحة، مضيفًا: فيه حاجات بسيطة حصلت واللى مصرفش هنعلن تاني عن المستحقين الذين لم يسبق لهم الصرف وكمان فيه ناس قدمت شكاوي في الموضوع ده".

وقال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة في مداخلة تليفزيونية صباح اليوم الاثنين، "فيه ناس جاتلها رسالة بالصرف ومعرفوش يصرفوا والعدد يصل إلى 400 ألف، متابعا: "اللى مخدش الدفعة الأولى يبقا مخدش باقى الدفعات".

وحول مصير كارت الائتمان الذى تسلمه المستحقين، قال: "مدة صلاحية الكارت شهرين وبعد كده ملوش لازمة".

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وفى وقت سابق، أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، اليوم الأحد ولمدة 5 أيام، حيث يصرفون ما يزيد على 800 مليون جنيه، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية .