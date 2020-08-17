شكرا لقرائتكم خبر عن القيادات الأمنية تنتقل لمكان تسرب جاز من سيارة بترول أعلى الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقلت القيادات الأمنية، إلى مكان تسرب جاز من سيارة فنطاس على الطريق، الذى تسبب في ظهور كثافات مرورية علي الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، لتسيير حركة الطريق والعمل على ازالة اثار الحادث.

وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت الطريق القادم من المريوطية، وتحويله على منزل الكورنيش مناطق القاهره، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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وتلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى، بتسرب جاز من سيارة نقل، وأمر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بانتقال الخدمات الى المرور لتنظيم حركة السيارات.