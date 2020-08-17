أخبار مصر

القيادات الأمنية تنتقل لمكان تسرب جاز من سيارة بترول أعلى الطريق الدائرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القيادات الأمنية تنتقل لمكان تسرب جاز من سيارة بترول أعلى الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقلت القيادات الأمنية، إلى مكان تسرب جاز من سيارة فنطاس على الطريق، الذى تسبب في ظهور كثافات مرورية علي الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، لتسيير حركة الطريق والعمل على ازالة اثار الحادث.

وكانت الإدارة العامة للمرور أغلقت الطريق القادم من المريوطية، وتحويله على منزل الكورنيش مناطق القاهره، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

Advertisements

 وتلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى، بتسرب جاز من سيارة نقل، وأمر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بانتقال الخدمات الى المرور لتنظيم حركة السيارات.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القيادات الأمنية تنتقل لمكان تسرب جاز من سيارة بترول أعلى الطريق الدائرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا