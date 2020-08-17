شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطلب معلمين للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتقديم حتى 1سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية، خلال الفترة من 16 أغسطس حتى 1 سبتمبر المقبل، موضحة أن هناك حوافز مادية ومعنوية عديدة مرتبطة بالأداء داخل المدارس، إضافة إلى تدريب تقنى مستمر عال الجودة على مستوى دولى.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط للعمل فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن يكون فريق العمل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات فى المديرية التى توجد فيها المدارس التى تحتاج إلى معلمين، ويتاخ التقدم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى، إضافة إلى التقديم على وظائف تخصصية من معلمى التعليم الفنى.

وأوضحت الوزارة، أن فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.

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وحددت الوزارة بعض التخصصات المطلوبة، منها معلم تشطبيات وصيانة معمارية " نظرى وعملى" بمدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، ومعلم تبريد وتكييف الهواء نظرى وعملى ومعلم كهرباء نظرى، ومعلم شبكات متخصصة للمنشآت ومعلم نجارة عمارة وملم تربية رياضية

وأشارت إلى أنه فى مدرسة آى تك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة، مطلوب" مسئول إدارة وتوكيد الجودة وسكرتير مالى وتوريدات، وفى مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية" معلم لغة إنجليزية ومعلم دراسات اجتماعية وتربية رياضية.



