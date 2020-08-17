شكرا لقرائتكم خبر عن غلق الطريق الدائرى للقادم من المريوطية بسبب تسرب جاز من سيارة بترول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية علي الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع، بسبب تسرب جاز من سيارة فنطاس على الطريق، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان البلاغ.

وأغلقت إدارة المرور ،الطريق القادم من المريوطية، وتحويله على منزل الكورنيش مناطق القاهره، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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تلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى، بتسرب جاز من سيارة نقل، وأمر اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور بانتقال الخدمات الى المرور لتنظيم حركة السيارات.