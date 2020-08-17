شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بغابات الأمازون بسبب إشعال مزارع النار لتطهير أرضه بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الأمازون في منطقة الغابات بولاية بارا البرازيلية اندلاع الحرائق، بسبب إشعال مزارع النار لتطهير أرضه بولاية بارا مما أدى إلى نشوب وتمدد النيران في الغابات، وعرضت صحيفة الاندبندنت البريطانية فيديو لاشتعال النيران والتهامها الأشجار في المنطقة.

وتجددت الحرائق فى غابات الأمازون بمنطقة روندونيا البرازيلية، وتصاعد دخان كثيف بالمنطقة ليشكل عددا من السحب السوداء التي تغطى الأشجار الكثيفة المتداخلة.

يأتي ذلك في الوقت الذى يقوم قاطعى الأشجار بتنظيف مواقع حرائق الغابات التي دمرت أجزاء كبيرة من غابات الأمازون العام الماضى، ويحاول أعضاء فرقة الإطفاء فى المعهد البرازيلى للبيئة و الموارد الطبيعية المتجددة، السيطرة على حريق فى منطقة غابات الأمازون بالبرازيل.



حرائق الامازون

و من جهتها، كشفت وكالة حكومية برازيلية، أن الحرائق فى غابات الأمازون المطيرة زادت بنسبة 28 فى المئة فى يوليو مقارنة بالعام الماضى، وأفاد المعهد الوطنى لأبحاث الفضاء (INPE) أن هناك 6803 حرائق فى الأمازون الشهر الماضى، مقارنة بـ 5318 فى نفس الشهر من عام 2019.

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ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، عادة ما يصل نشاط الحرائق فى الأمازون - إلى جانب معظم بقية أمريكا الجنوبية - إلى ذروته خلال موسم الجفاف بين يوليو وأكتوبر من كل عام.

وكشفت وكالة حكومية برازيلية، أن الحرائق فى غابات الأمازون المطيرة زادت بنسبة 28 فى المئة فى يوليو مقارنة بالعام الماضى، وأفاد المعهد الوطنى لأبحاث الفضاء (INPE) أن هناك 6803 حرائق فى الأمازون الشهر الماضى، مقارنة بـ 5318 فى نفس الشهر من عام 2019.

وحذر علماء البيئة من أن شهر أغسطس يمثل تقليديا بداية موسم الحريق فى المنطقة، ومن المرجح أن يستمر الارتفاع، إذ يخشى الباحثون أن تتمكن البرازيل من تكرار الزيادة التى شوهدت فى الحرائق فى أغسطس من العام الماضى، عندما تم تسجيل 30900 حريق بواسطة INPE.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، عادة ما يصل نشاط الحرائق فى الأمازون - إلى جانب معظم بقية أمريكا الجنوبية - إلى ذروته خلال موسم الجفاف بين يوليو وأكتوبر من كل عام.