تسريب فنطاس غاز على طريق الدائري اتجاه (المريوطية - التجمع)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

شهد الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاه التجمع كثافة مرورية بسبب تسريب سيارة نقل سولار "فنطاس".

وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان البلاغ لرفع آثار الحادث.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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