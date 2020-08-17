"سعاد" تطلب خلع زوجها: "عندنا 9 بنات ومصمم على الولد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "سعاد. غ"، 40 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها "عندنا 9 بنات وجوزي مصمم على الولد".

تقول "سعاد" في دعواها: تزوجت منذ 20 عامًا من "رضا. ب" 52 سنة، صاحب سلسلة محلات سوبر ماركت، بعد قصة حب استمرت أشهر لكونه ابن الجيران، فهو ذو طابع صعيدي وكل تفكيره في إنجاب "ولد" يحمل إسمه ويكون سنده في الحياة، وكي لا يرث أحد من إخوته ممتلكاته.

أضافت الزوجة: "حاولت أن ألبي رغبته في إنجاب ولد، لكن لم يرزقنا الله، فحاولت إقناعه بحكمة ربنا في ذلك، إلا أنه دائمًا ما يتحدث معي بكلمات تجعلني أشعر بنقص شديد، فعرضت عليه الطلاق والزواج من أخرى لكنه رفض في البدايات، وبعد ذلك كانت رغبته هي الزواج من سيدة تجعله يحصل على الولد".

Advertisements

تابعت: "أثناء كل ولادة من التسعة يقوم زوجي بعمل عقيقة كبيرة ويظهر فرحته بطفلته الجديدة، لكن بعد مرور الأسبوع الأول يقوم بحبس نفسه بالغرفة ويبكي بشدة بسبب كلمات والدته الغريبة، وكرهها الشديد للبنات وتربيتهم، ومع ذلك لم أنزعج من طريقة تفكيرها".

وأكملت "سعاد": بعد سنوات من الزواج لا يزال زوجي يتحدث معي بطريقة مهينة بسبب عدم إنجابي ولد له، حتى أصبحت غير قادرة على تحمل ألفاظه الجارحة، فقررت الذهاب إلى منزل والدي والبقاء هناك رفقة أطفالي، وبالفعل فعلت ذلك وطوال إقامتي هناك لم يحاول زوجي الإطمئنان على بناته قط.

أوضحت: كل ما يقوم به زوجي هو إرسال مصاريف أطفاله كي لا يحتاجون لأحد، لكن بعد فترة علمت أنه تزوج من أخرى وبانتظار مولود قريبًا، فطالبته بالطلاق، لكنه رفض.

تختتم الزوجة: بعد رفض زوجي الطلاق، قررت التخلص منه عن طريق محكمة الأسرة، وأقمت دعوى حملت رقم 596 لسنة 2019، ولاتزال منظورة حتى الآن لم يتم الفصل بها.