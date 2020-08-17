الأوقاف: لجنة أزمة كورونا تبحث عودة صلاة الجمعة في اجتماعها المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرض هذه الخطة في الاجتماع المقبل للجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم في إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل بإذن الله تعالى
وأوضح في بيان له، الاثنين، أن الموضوع قد تم إدراجه في جدول أعمال اللجنة في اجتماعها القادم بإذن الله تعالى، والله الموفق لكل خير ة، نسأله سبحانه أن يعجل برفع الكرب والبلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، كما نسأله سبحانه أن يعجل وييسر بفتح بيوته العامرة فتحا كاملا لا غلق بعده.
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