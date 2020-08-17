جهود الدولة في إتمام المشروعات القومية أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحيفتا "الأهرام" و"الجمهورية" الجهود التي تبذلها الدولة في اتمام المشروعات القومية، والارتقاء بمستوى المواطن.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة الجمهورية تحت عنوان " تنمية الطرق" أن الإنجازات الهائلة التي تحققت في تنمية الطرق والبنية التحتية وشبكة الطرق العملاقة التي تمتد في ربوع الوطن بأعلى المعايير والجودة العالمية، تجسد الجهد الكبير والعطاء المتواصل والإصرار والإرادة الشعبية على النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين وخدمة الاستثمار والمستثمرين خاصة في المناطق العمرانية والمدن الجديدة.

وقالت الصحيفة إن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات أهمية على صعيد الإسهام في الوصول لأهداف استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وهو ما ترجم إلى الخطة الوطنية الرئيسية للنقل التي تستهدف مصر من خلالها تعظيم العائدات الاقتصادية لقطاعات النمو عبر نظام نقل فعال، وأيضا الاستفادة من قاعدة قوية للبنية التحتية والتي من شأنها اجتذاب الاستثمارات للقطاع الخاص محلية وأجنبية.

وأشارت إلى أن النهوض بقطاع النقل وإنشاء شبكة طرق بهذا المستوى وهذه الجودة خلال السنوات الماضية نقطة تحول كبيرة في دعم الاقتصاد القومي والمشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات، مؤكدة على أن التنمية الشاملة وتحسين الخدمات والنهوض بمستوى المعيشة أهداف جوهرية لكل الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع في كل المجالات.

أما جريدة الأهرام فأبرزت تحت عنوان " طرق متطورة لخدمة المواطنين" تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق أن الدولة لا تدخر جهدا للتيسير على المواطنين.

وقالت الصحيفة إن ما قاله الرئيس هو شعار تميزت به المرحلة الحالية منذ عام 2014، حيث سعت الدولة المصرية الى تنفيذ كل المشروعات بما فيها المشروعات القومية الكبرى التى تخدم الموطنين أو تيسر حياتهم اليومية، لافتة إلى أنه ليس بالمقدور إحصاء المشروعات التي كان هدفها الرئيس خدمة المواطنين، وأنه يكتفى الإشارة إلى المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها لبناء شبكة طرق متطورة تيسر على المواطنين حياتهم وتقلل من الحوادث، وتسهم فى مشروعات التنمية او المشروعات التى تمت فى مجال الخدمات الطبية أو التعليمية وغيرها، وكذلك الإشارة إلى إجمالى حجم الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع النقل والطرق والتي وصلت إلى ما يقرب من تريليون جنيه.

ورأت الصحيفة أن افتتاح المرحلة الرابعة لهذا الخط يعد نقله حضارية حقيقية، لأنها ستوفر خدمة راقية لسكان مناطق مصر الجديدة والألف مسكن وجسر السويس والأحياء المحيطة بمطار القاهرة الدولي والعبور والشروق وغيرها، من تلك المناطق المكتظة بالسكان حيث يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى مقار أعمالهم أو قضاء احتياجاتهم اليومية.

وأوضحت أنه إذا كان الهدف الرئيسي من تطوير شبكة الطرق والمواني هو دعم مشروعات التنمية وتسهيل التجارة ونقل الحاصلات الزراعية بين المحافظات ومن المحافظات إلى المواني، فإن الهدف الأسمى هو التيسير على المواطنين، وتقليل احتمالات وقوع حوادث الطرق وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء أمس عندما قال إن المشروعات التي نفذتها مصر في قطاع الطرق أسهمت في خفض حجم حوداث الطرق والإصابات الناتجة عنها على مدى السنوات الست الماضية، مشيرا إلى انخفاض الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 48% ، وكذلك انخفاض نسبة الحوادث بنحو 36%.