أخبار مصر | وزير البترول يبحث مع سفير العراق بالقاهرة التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير البترول يبحث مع سفير العراق بالقاهرة التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور احمد نايف الدليمي.

حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول والغاز في إطار التعاون الممتد والعلاقات الوثيقة بين الجانبين، إلى جانب بحث سبل توسع شركات قطاع البترول المصري في المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية لأنشطة البترول والغاز بجمهورية العراق.

وخلال اللقاء اكد المهندس طارق الملا استعداد قطاع البترول المصرى لتعزيز تواجد شركاته في العراق الفترة المقبلة بمختلف أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات وخاصة أن شركات انشاء المشروعات البترولية والصيانة تتمتع بسجل عمل ناجح وممتد وخبرة كبيرة في العمل داخل العراق.

وأشار الملا في هذا الخصوص الي إمكانية تأسيس شركة مصرية عراقية مشتركة في مجال تنفيذ المشروعات لسرعة تسهيل دخول الشركات المصرية للعمل في مشروعات البترول والغاز بالعراق.

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كما أكد الملا خلال اللقاء الاستمرار في سريان اتفاق توريد الخام العراقي لمصر بكمية ١٢ مليون برميل لمدة ٦ أشهر والذي يتم تجديده بإنتظام.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء علي نقل الخبرات المصرية إلى الجانب العراقي في مجال صناعة تكرير البترول وتشغيل مصافي التكرير من خلال تدريب الكوادر العراقية تلبية لاحتياجات الجانب العراقي للحصول علي الدعم الفني والتأهيل اللازم في هذه الصناعة الحيوية وتطويرها بالشكل الامثل.

ونقل الملا خلال اللقاء التحية لنظيره العراقي احسان عبدالجبار متمنيا له التوفيق في منصبه بعد تكليفه بمسئولية حقيبة النفط مؤخرا مؤكدا علي التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين قطاعي البترول والغاز في البلدين من اجل تعزيز التعاون المشترك.

وقال السفير العراقي بمصر ان حكومة بلاده حريصة علي دعم العلاقات الثنائية والانفتاح علي الشقيقة الكبرى مصر وفتح افاق جديدة للتعاون معها في ظل الدعم الكامل للقيادة السياسية في كلا البلدين، مؤكدا اهمية الاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة وخاصة في مجال الطاقة وان ما حققته مصر من نجاح وتميز وماتمتلكه من خبرات متراكمة سيفيد العراق في تلك المرحلة المهمة التي تشهد التحول نحو الاستثمار والتنمية والتعمير.

وأوضح الدليمي، أن العراق تسعي لتواجد الشركات المصرية بصورة قوية ولاسيما الشركات المنفذة لمشروعات البنية الاساسية للبترول والغاز والربط الكهربائي.