أخبار مصر | عاجل.. أول تعليق من البترول على تسريب السولار بالطريق الدائرى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من البترول على تسريب السولار بالطريق الدائرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن سيارة نقل سولار تابعة لمقاول نقل قطاع خاص أثناء سيرها على الطريق الدائرى تصادمت بتنك حمولتها سيارة نقل محملة بالزلط.

وأكد إنه نتج عن التصادم تسرب السولار على الطريق، وقامت الأجهزة المعنية بتأمين موقع التصادم، والعمل على إزالة السولار المنسكب لعودة الطريق لحالته الطبيعية وانتظام حركة المرور.

وكان الطريق الدائري في اتجاه المعادي والتجمع الخامس شهد تسرب حمولة سيارة مواد بترولية، تسبب في ارتباك حركة المرور.