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قائمة كليات الشعبة العلمية في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة كليات الشعبة العلمية في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الاسم المختصر

اسم المعهد

الكود

عالي خدمه إجتماعيهالقاهره

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

896

عالي خدمه إجتماعيهإسكندريه

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

895

عالي خدمه إجتماعيهكفرالشيخ

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

897

عالي خدمه إجتماعيه اسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

898

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا)

855

عالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببور سعيد

893

عالي خدمه اجتماعيه دمنهور

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

899

عالي خدمه اجتماعيه سوهاج

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

892

عالي خدمه اجتماعيه بنها

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

914

عالي خدمه اجتماعيه المنصوره

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

562

عالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة 6 أكتوبر

559

العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية- كفر صقر - بالشرقية

633

عالي دراسات تعاونية وادارية المنيرة

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة - القاهرة

894

تكنولوجي.عالي 10رمضان ش(ادارة الاعمال)

المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة إدارة الأعمال)

868

تكنولوجي.عالي 10رمضان بمرسي مطروح ش(ادارة )

فرع المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مدينة مرسي مطروح (شعبة إدارة الأعمال)

980

اكتوبر عالي هندسة وتكنولوجيا6اكتوبر ش(ادارة اعمال)

المعهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر (شعبة إدارة الأعمال)

564

طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(ادارة اعمال- المحاسبة ) المعادي

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة)

584

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة ش(ادارة اعمال)

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة - بطريق الاسماعلية(شعبة أدارة أعمال)

869

عالي علوم تجارية وحاسب ش(العلوم التجارية" محاسبة – إدارة اعمال") العريش

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة العلوم التجارية" محاسبة- ادارة اعمال)

628

عالي إدارة وحاسب ش(علوم تجارية) راس البر

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة العلوم التجارية)

624

عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(ادارة) تجمع أول

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة الإدارة)

248

عالي علوم حاسب ونظم ش(ادارة اعمال) تجمع خامس

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال)

643

العالي للعلوم الادارية ش ( نظم معلومات ادارية )

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية .

178

عالي علوم ادارية 6 اكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر

565

طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(ادارة اعمال-محاسبة) سقارة هرم

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – هرم (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة)

385

مدينة عالي إدارة وتكنولوجيا ش(ادارة اعمال)شبرامنت

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة إدارة الأعمال)

387

عالي دراسات متطورة بالهرم ش(تجارة ومحاسبة)

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة التجارة والمحاسبة)

833

القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والادارة التجمع الاول

القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والادارة شعبة نظم معلومات ادارية التجمع الاول

834

قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم ادارية ش(علوم ادارية ) المقطم

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة العلوم الإدارية)

245

المنيا العالي للغات

معهد المنيا العالى للغات

715

أكاديمية حديثة بالمعادي ش(اقتصاد واداره ومحاسبة)

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بالمعادي (شعبة الاقتصاد والإدارة والمحاسبة)

873

عالي دراسات نوعية قسم(علوم تجارية) جيزة

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم-جيزة (قسم العلوم التجارية)

328

عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(ادارة) طريق بلبيس

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي(شعبة إدارة)

581

عالي دراسات ادبية كنج مريوط

المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط بالإسكندرية

372

اكتوبر العالي للإقتصاد

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

560

عالي اعلام وفنون اتصال 6اكتوبر

المعهد العالي للأعلام وفنون الاتصال بمدينة 6 أكتوبر

561

عالي سياحة وفنادق 6 اكتوبر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة 6 أكتوبر

760

المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة

المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

761

السن عالي سياحة وفنادق ش(سياحة وفنادق) م.نصر

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة السياحة والفنادق)

762

عالي دراسات نوعية ش(سياحة وفنادق وارشاد سياحي) مصر الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة السياحة والفنادق والإرشاد السياحي)

987

عالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

241

سيناء العالي سياحة وفنادق راس سدر

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر

763

عالي سياحة وفنادق وحاسب اسكندرية ش (سياحة وفنادق)

المعهد العالي للسياحة والفنادقوالحاسب الالي- الإسكندرية(شعبة سياحة وفنادق)

988

عالي دراسات نوعية قسم (سياحه وفنادق) جيزه

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (قسم السياحة والفنادق)

336

عالي سياحة وفنادق كنج مريوط- اسكندرية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط – الإسكندرية

654

عالي سياحة وفنادق بالاسكندريةإيجوث

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث)

588

عالي سياحة وفنادق الأقصر إيجوث

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث)

587

العالي للسياحة والفنادق العريش

المعهد العالى للسياحة والفنادق ش علوم ادارية العريش

21

عالي للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط الجديدة

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط

785

عالي سياحة وفنادق الغردقة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

374

فراعنة عالي سياحة وفنادق مريوطية هرم

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق– المريوطية - الهرم

377

عالي دراسات نوعية ش(نظم معلومات) مصر الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

998

المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة(نظم معلومات)

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة(شعبة نظم المعلومات الإدارية)-بطريق الاسماعلية ك 31

489

السن عالي سياحة وفنادق ش(نظم معلومات) م.نصر

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

764

عالي دراسات متطورة هرم ش(نظم معلومات)

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

832

عالي سياحة وفنادق وحاسب اسكندرية ش (نظم معلومات)

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الالي بالإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

242

العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات (شعبة نظم)

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا ( شعبة نظم )

805

طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(نظم معلومات) المعادي

معهد طيبه العالي للحاسب والعلوم الإدارية بأول كورنيش المعادي بالقاهرة (نظم المعلومات)

583

عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(نظم معلومات) طريق بلبيس .

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

582

عالي حاسب وادارة اعمال ش(نظم معلومات) الزرقا

المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا – دمياط (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

585

عالي للحاسب الالي كنج مريوط(نظم معلومات)اسكندرية

المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط - الإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

655

عالي كمبيوتر وتك.الادارة سوهاج ش(نظم معلومات)

المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

656

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (علوم إدارة) إنجليزي

أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم الإدارة باللغة الإنجليزية)

186

أكاديمية حديثة بالمعادي ش(نظم معلومات)

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

281

عالي حاسب الي ونظم معلومات شعبة(نظم معلومات)بابي قير

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير - الإسكندرية

282

عالي علوم ادارية ش(ادارة اعمال) قطامية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة إدارة أعمال)

283

عالي سياحة وفنادق وترميم اثار ش(سياحة وفنادق وارشاد سياحي)ابي قير

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة سياحة وفنادق وارشاد سياحي)

284

جزيرة عالي حاسب الي ونظم ش(نظم معلومات)مقطم

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

285

جزيرة عالي حاسب الي ونظم ش(تجارة)مقطم

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم شعبة التجارة (عربي)

579

عالي علوم تجارية وحاسب ش(نظم معلومات) العريش

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

627

عالي إدارة وحاسب ش(نظم معلومات) راس البر

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

629

عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(نظم معلومات) تجمع أول

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

247

عالي علوم حاسب ونظم ش(نظم معلومات) تجمع خامس

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

249

طيبة عالي تك. إدارة ومعلومات ش(نظم معلومات) سقارة هرم

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

244

مدينة عالي إدارة وتكنولوجيا ش(نظم معلومات)شبرامنت

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

371

عالي علوم ادارية ش(نظم معلومات)قطامية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

487

عالي علوم إدارية وتجارة ش(نظم معلومات)تجمع خامس

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

266

عالي علوم إدارية وتجارة ش(ادارة اعمال)تجمع خامس

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال)

273

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الالسن العالي بمدينة نصر– شعبة ادارة – محاسبة – تجارة خارجية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

684

عالي حاسبات وتك معلومات م.الشروق ش(ادارة ومحاسبة)

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة الإدارة والمحاسبة)

275

العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا ( شعبة محاسبة )

824

عالي حاسبات وتك معلومات م.الشروق ش(نظم معلومات)

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

276

راس البر العالي دراسات نوعية وحاسب ش(نظم معلومات)

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

277

عالي دولي للغات وترحمة فورية تجمع خامس

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة

279

العالى الدولى للغات والترجمة الفوريةبالتجمع الخامس (تجارة انجليزي)

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

683

فراعنة عالي حاسب الي ونظم وادارة ش(نظم معلومات) مريوطية هرم

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية - المريوطية الهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

953

فراعنة عالي حاسب الي ونظم وادارة ش(ادارة اعمال) مريوطية هرم

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية - المريوطية الهرم (شعبة إدارة أعمال)

954

عالي سياحة وفنادق وترميم اثار ش(ترميم اثار)ابي قير

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة ترميم آثار)

931

الإدارة والسكرتارية مصر القديمة طالبات فقط

معهد الإدارة والسكرتارية للفتيات بمصر القديمة

994

عالي للغات بمصر الجديده

المعهد العالي للغات بمساكن شيراتون - مصر الجديدة

915

قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم ادارية ش .لغات وترجمة فورية مقطم

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة اللغات والترجمة الفورية)

243

عالي دراسات نوعية قسم(لغات)جيزة

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (قسم اللغات)

329

عالي لغات 6 اكتوبر

المعهد العالي للغات بمدينة 6 أكتوبر

563

عالي لغات باسوان

المعهد العالى للغات باسوان

803

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

658

معهد السويس ش(نظم معلومات ادارية)

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية (شعبة نظم المعلومات الإدارية).

599

قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم ادارية ش(نظم معلومات ) المقطم

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

442

عالي دراسات نوعية ش(نظم معلومات)جيزة

المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

441

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (تكنولوجيا صحافة)

أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم تكنولوجيا الصحافة)

183

دلتا عالي حاسبات بالمنصورة ش(نظم معلومات )

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة شعبة (نظم معلومات ادارية)

376

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الإدارة) الإدارة

756

عالي تعاون زراعي ش(تسويق دولي) شبرا الخيمة

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة (شعبة التسويق الدولي للمنتجات الزراعية)

576

عالي تعاون زراعي ش(نظم معلومات زراعية) شبرا الخيمة

المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة ( شعبة نظم المعلومات الزراعية)

577

النيل العالي للعلوم التجارية وتك حاسب ش.(نظم معلومات) منصورة

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

533

النيل العالي للعلوم التجارية وتك حاسب ش.(محاسبة وتجارة خارجية) منصورة

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة المحاسبة والتجارة الخارجية)

534

مصر العالي تجارة وحاسبات ش.(نظم معلومات) منصورة

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

578

مصر العالي تجارة وحاسبات ش.(إدارة ومحاسبة) منصورة

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة الإدارة و المحاسبة)

541

سينا العالى للدراسات النوعية بالعريش

معهد سينا العالى للدراسات النوعية بالعريش

542

عالى سياحة (لغات ) العريش

المعهد العالي للسياحة والفنادق (لغات) بمدينة العـريش

194

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك 47 مصر – اسكندرية

المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات الكيلو 47 مصر - اسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

555

عالي حاسبات ومعلومات وتك.ادارة ش(نظم معلومات)طنطا

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

558

ع. حاسبات ومعلومات وتك.ادارةش.اعمال دولية "علوم تجارية"طنطا

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا شعبة الأعمال الدولية (العلوم التجارية)

569

عالي ادارة وتك.معلومات ش (نظم معلومات) كفر الشيخ

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

570

عالي إدارة وتك.معلومات ش(أدارة ومحاسبة)كفر الشيخ

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة الإدارة والمحاسبة)

571

عالي تسويق وتجارة ونظم ش(نظم معلومات) تجمع أول

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة نظم المعلومات الإدارية)

572

عالي تسويق وتجارة ونظم ش(تسويق وتجارة) تجمع أول

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة التسويق والتجارة الإلكترونية)

573

عالي تسويق وتجارة ونظم ش(محاسبة) تجمع أول

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة محاسبة)

575

عالي حاسبات ونظم معلومات ش(نظم معلومات) تجمع أول

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول بجوار أكاديمية مبارك شرق الطريق الدائري

574

عالي دراسات متطورة قطامية شعبة(نظم معلومات)

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات ادارية)

236

عالي دراسات متطورة ش(تجارة ومحاسبة) قطامية

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة التجارة والمحاسبة

235

طيبة ع شعبة التسويق والتجارة الالكترونية

معهد طيبة العالى للعلوم الادراية بالقاهرة شعبة ( التسويق والتجارة الالكترونية

460

الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم نظم المعلومات الإدارية

معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم نظم المعلومات الإدارية

461

الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم التسويق وإدارة الأعمال

معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم التسويق وإدارة الأعمال

462

الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم العلوم المصرفية والاستثمار

معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم العلوم المصرفية والاستثمار

463

الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم المحاسبة

معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم المحاسبة

464

عالي حاسبات ونظم ش(نظم معلومات)شبرا الخيمة

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة نظم المعلومات الإدارية

465

عالي حاسبات ونظم ش(علوم ادارة)شبرا الخيمة

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة علوم الادارة

466

طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(ادارة بنوك ومال) سقارة هرم

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة بالجيزة شعبة إدارة البنوك وأسواق المال

630

عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(تسويق وتجارة خارجية) تجمع أول

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة شعبة التسويق والتجارة الخارجية (عربي – إنجليزي)

632

عالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (ايجوث)

634

الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

معهد الكندىالعالىللادارة 6 اكتوبر

1215

العالي للعلوم الادارية بطموه–جيزة

المعهد العالي للعلوم الادارية بطموه–جيزة.

150

المعهد العالي للعلوم الإداريةبجناكليس- بحيرة

المعهد العالي للعلوم الإداريةبجانكليس– البحيرة.

148

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة- شرقية

المعهد العالي للعلوم الإدارية طريق بلبيس العباسة – شرقية.

149

العالي للعلوم الادارية بالمنزلة

المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة

24

العالي للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج

1924

العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف

1929

عالي لغات المنصورة

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

969

المصــرىبالاسكندريةلـلادارة والمحاسبة ( ادارة ومالية )

المهعدالمصرىلأكاديمية الإسكندرية للادارة والمحاسبة( ادارة – محاسبة ومراجعة –موسسات مالية )

981

المصرىبالاسكندرية ( نظم ومعلومات )

المهعدالمصرىلاكاديمية الاسكندرية للادارة والمحاسبة( نظم المعلومات الادارية )

373

المعهد العالي للعلوم الإداريةبأوسيم

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم

152

المعهد العالي للعلوم الإداريةبأوسيم

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم

المعهد الكندىالعالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس – كندي عالي تكنولوجيا

اعلام

789

الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر ( علوم اعلام )

الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام 6 أكتوبر (علوم اعلام )

653

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر ( ادارة اعمال )

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر ( ادارة اعمال ) بالغتين عربىوانجليزى

1197

الاسكندرية العالىللإعلام

معهد الاسكندرية العالىللإعلام

11

العالى للعلوم الادارية ببلقاس

المعهد العالىللعلوم الادارية ببلقاس– قسم محاسبة –تسويق – تجارة الكترونية

815

الدولىللاعلام بمدينة الشروق

المعهد الدولىالعالىللاعلام بمدينة الشروق

816

ادارة وسكرتارية بكلية رمسيس طالبات فقط

معهد الإدارة السكرتارية بكلية رمسيس للبنات بالقاهرة

996

العباسية شعبة مالية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة مالية)

182

العباسية نظم معلومات

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة نظم معلومات )

162

العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة ادارة اعمال )

550

العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة محاسبة )

557

الجزيزةالعالىللاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

معهد الجزيزةالعالىللاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

982

عالي علوم ادارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالىللعلوم الإدارية بالمحلة الكبرى

997

العجمىالعالي للعلوم الادارية بالاسكندرية

معهد العجمىالعالي للعلوم الادارية بالاسكندرية

1140

معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة محاسبة

معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة نظم

معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط

معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة تجارة

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كانت هذه تفاصيل خبر قائمة كليات الشعبة العلمية في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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