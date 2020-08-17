شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة كليات الشعبة العلمية في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الاسم المختصر
اسم المعهد
الكود
عالي خدمه إجتماعيهالقاهره
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة
896
عالي خدمه إجتماعيهإسكندريه
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية
895
عالي خدمه إجتماعيهكفرالشيخ
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ
897
عالي خدمه إجتماعيه اسوان
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان
898
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا)
855
عالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببور سعيد
893
عالي خدمه اجتماعيه دمنهور
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور
899
عالي خدمه اجتماعيه سوهاج
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج
892
عالي خدمه اجتماعيه بنها
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها
914
عالي خدمه اجتماعيه المنصوره
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة
562
عالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة 6 أكتوبر
559
العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية
المعهد العالي للخدمة الاجتماعية- كفر صقر - بالشرقية
633
عالي دراسات تعاونية وادارية المنيرة
المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة - القاهرة
894
تكنولوجي.عالي 10رمضان ش(ادارة الاعمال)
المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة إدارة الأعمال)
868
تكنولوجي.عالي 10رمضان بمرسي مطروح ش(ادارة )
فرع المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مدينة مرسي مطروح (شعبة إدارة الأعمال)
980
اكتوبر عالي هندسة وتكنولوجيا6اكتوبر ش(ادارة اعمال)
المعهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر (شعبة إدارة الأعمال)
564
طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(ادارة اعمال- المحاسبة ) المعادي
معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة)
584
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة ش(ادارة اعمال)
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة - بطريق الاسماعلية(شعبة أدارة أعمال)
869
عالي علوم تجارية وحاسب ش(العلوم التجارية" محاسبة – إدارة اعمال") العريش
المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة العلوم التجارية" محاسبة- ادارة اعمال)
628
عالي إدارة وحاسب ش(علوم تجارية) راس البر
المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة العلوم التجارية)
624
عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(ادارة) تجمع أول
معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة الإدارة)
248
عالي علوم حاسب ونظم ش(ادارة اعمال) تجمع خامس
المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال)
643
العالي للعلوم الادارية ش ( نظم معلومات ادارية )
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية .
178
عالي علوم ادارية 6 اكتوبر
المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر
565
طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(ادارة اعمال-محاسبة) سقارة هرم
معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – هرم (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة)
385
مدينة عالي إدارة وتكنولوجيا ش(ادارة اعمال)شبرامنت
معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة إدارة الأعمال)
387
عالي دراسات متطورة بالهرم ش(تجارة ومحاسبة)
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة التجارة والمحاسبة)
833
القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والادارة التجمع الاول
القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والادارة شعبة نظم معلومات ادارية التجمع الاول
834
قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم ادارية ش(علوم ادارية ) المقطم
معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة العلوم الإدارية)
245
المنيا العالي للغات
معهد المنيا العالى للغات
715
أكاديمية حديثة بالمعادي ش(اقتصاد واداره ومحاسبة)
الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بالمعادي (شعبة الاقتصاد والإدارة والمحاسبة)
873
عالي دراسات نوعية قسم(علوم تجارية) جيزة
المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم-جيزة (قسم العلوم التجارية)
328
عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(ادارة) طريق بلبيس
معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي(شعبة إدارة)
581
عالي دراسات ادبية كنج مريوط
المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط بالإسكندرية
372
اكتوبر العالي للإقتصاد
معهد أكتوبر العالي للاقتصاد
560
عالي اعلام وفنون اتصال 6اكتوبر
المعهد العالي للأعلام وفنون الاتصال بمدينة 6 أكتوبر
561
عالي سياحة وفنادق 6 اكتوبر
المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة 6 أكتوبر
760
المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة
المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة
761
السن عالي سياحة وفنادق ش(سياحة وفنادق) م.نصر
معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة السياحة والفنادق)
762
عالي دراسات نوعية ش(سياحة وفنادق وارشاد سياحي) مصر الجديدة
المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة السياحة والفنادق والإرشاد السياحي)
987
عالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم
241
سيناء العالي سياحة وفنادق راس سدر
معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر
763
عالي سياحة وفنادق وحاسب اسكندرية ش (سياحة وفنادق)
المعهد العالي للسياحة والفنادقوالحاسب الالي- الإسكندرية(شعبة سياحة وفنادق)
988
عالي دراسات نوعية قسم (سياحه وفنادق) جيزه
المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (قسم السياحة والفنادق)
336
عالي سياحة وفنادق كنج مريوط- اسكندرية
المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط – الإسكندرية
654
عالي سياحة وفنادق بالاسكندريةإيجوث
المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث)
588
عالي سياحة وفنادق الأقصر إيجوث
المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث)
587
العالي للسياحة والفنادق العريش
المعهد العالى للسياحة والفنادق ش علوم ادارية العريش
21
عالي للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط الجديدة
المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط
785
عالي سياحة وفنادق الغردقة
المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة
374
فراعنة عالي سياحة وفنادق مريوطية هرم
معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق– المريوطية - الهرم
377
عالي دراسات نوعية ش(نظم معلومات) مصر الجديدة
المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
998
المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة(نظم معلومات)
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة(شعبة نظم المعلومات الإدارية)-بطريق الاسماعلية ك 31
489
السن عالي سياحة وفنادق ش(نظم معلومات) م.نصر
معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
764
عالي دراسات متطورة هرم ش(نظم معلومات)
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
832
عالي سياحة وفنادق وحاسب اسكندرية ش (نظم معلومات)
المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الالي بالإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
242
العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات (شعبة نظم)
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا ( شعبة نظم )
805
طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(نظم معلومات) المعادي
معهد طيبه العالي للحاسب والعلوم الإدارية بأول كورنيش المعادي بالقاهرة (نظم المعلومات)
583
عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(نظم معلومات) طريق بلبيس .
معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
582
عالي حاسب وادارة اعمال ش(نظم معلومات) الزرقا
المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا – دمياط (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
585
عالي للحاسب الالي كنج مريوط(نظم معلومات)اسكندرية
المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط - الإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
655
عالي كمبيوتر وتك.الادارة سوهاج ش(نظم معلومات)
المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
656
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (علوم إدارة) إنجليزي
أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم الإدارة باللغة الإنجليزية)
186
أكاديمية حديثة بالمعادي ش(نظم معلومات)
الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
281
عالي حاسب الي ونظم معلومات شعبة(نظم معلومات)بابي قير
المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير - الإسكندرية
282
عالي علوم ادارية ش(ادارة اعمال) قطامية
المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة إدارة أعمال)
283
عالي سياحة وفنادق وترميم اثار ش(سياحة وفنادق وارشاد سياحي)ابي قير
المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة سياحة وفنادق وارشاد سياحي)
284
جزيرة عالي حاسب الي ونظم ش(نظم معلومات)مقطم
معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم
285
جزيرة عالي حاسب الي ونظم ش(تجارة)مقطم
معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم شعبة التجارة (عربي)
579
عالي علوم تجارية وحاسب ش(نظم معلومات) العريش
المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
627
عالي إدارة وحاسب ش(نظم معلومات) راس البر
المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
629
عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(نظم معلومات) تجمع أول
معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
247
عالي علوم حاسب ونظم ش(نظم معلومات) تجمع خامس
المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
249
طيبة عالي تك. إدارة ومعلومات ش(نظم معلومات) سقارة هرم
معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
244
مدينة عالي إدارة وتكنولوجيا ش(نظم معلومات)شبرامنت
معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
371
عالي علوم ادارية ش(نظم معلومات)قطامية
المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
487
عالي علوم إدارية وتجارة ش(نظم معلومات)تجمع خامس
المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
266
عالي علوم إدارية وتجارة ش(ادارة اعمال)تجمع خامس
المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال)
273
الالسن العالي بمدينة نصر– شعبة ادارة – محاسبة – تجارة خارجية
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)
684
عالي حاسبات وتك معلومات م.الشروق ش(ادارة ومحاسبة)
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة الإدارة والمحاسبة)
275
العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا ( شعبة محاسبة )
824
عالي حاسبات وتك معلومات م.الشروق ش(نظم معلومات)
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
276
راس البر العالي دراسات نوعية وحاسب ش(نظم معلومات)
معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
277
عالي دولي للغات وترحمة فورية تجمع خامس
المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة
279
العالى الدولى للغات والترجمة الفوريةبالتجمع الخامس (تجارة انجليزي)
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى
683
فراعنة عالي حاسب الي ونظم وادارة ش(نظم معلومات) مريوطية هرم
معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية - المريوطية الهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
953
فراعنة عالي حاسب الي ونظم وادارة ش(ادارة اعمال) مريوطية هرم
معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية - المريوطية الهرم (شعبة إدارة أعمال)
954
عالي سياحة وفنادق وترميم اثار ش(ترميم اثار)ابي قير
المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة ترميم آثار)
931
الإدارة والسكرتارية مصر القديمة طالبات فقط
معهد الإدارة والسكرتارية للفتيات بمصر القديمة
994
عالي للغات بمصر الجديده
المعهد العالي للغات بمساكن شيراتون - مصر الجديدة
915
قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم ادارية ش .لغات وترجمة فورية مقطم
معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة اللغات والترجمة الفورية)
243
عالي دراسات نوعية قسم(لغات)جيزة
المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (قسم اللغات)
329
عالي لغات 6 اكتوبر
المعهد العالي للغات بمدينة 6 أكتوبر
563
عالي لغات باسوان
المعهد العالى للغات باسوان
803
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
658
معهد السويس ش(نظم معلومات ادارية)
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية (شعبة نظم المعلومات الإدارية).
599
قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم ادارية ش(نظم معلومات ) المقطم
معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
442
عالي دراسات نوعية ش(نظم معلومات)جيزة
المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
441
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (تكنولوجيا صحافة)
أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم تكنولوجيا الصحافة)
183
دلتا عالي حاسبات بالمنصورة ش(نظم معلومات )
معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة شعبة (نظم معلومات ادارية)
376
المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الإدارة) الإدارة
756
عالي تعاون زراعي ش(تسويق دولي) شبرا الخيمة
المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة (شعبة التسويق الدولي للمنتجات الزراعية)
576
عالي تعاون زراعي ش(نظم معلومات زراعية) شبرا الخيمة
المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة ( شعبة نظم المعلومات الزراعية)
577
النيل العالي للعلوم التجارية وتك حاسب ش.(نظم معلومات) منصورة
معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
533
النيل العالي للعلوم التجارية وتك حاسب ش.(محاسبة وتجارة خارجية) منصورة
معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة المحاسبة والتجارة الخارجية)
534
مصر العالي تجارة وحاسبات ش.(نظم معلومات) منصورة
معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
578
مصر العالي تجارة وحاسبات ش.(إدارة ومحاسبة) منصورة
معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة الإدارة و المحاسبة)
541
سينا العالى للدراسات النوعية بالعريش
معهد سينا العالى للدراسات النوعية بالعريش
542
عالى سياحة (لغات ) العريش
المعهد العالي للسياحة والفنادق (لغات) بمدينة العـريش
194
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك 47 مصر – اسكندرية
المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات الكيلو 47 مصر - اسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
555
عالي حاسبات ومعلومات وتك.ادارة ش(نظم معلومات)طنطا
المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
558
ع. حاسبات ومعلومات وتك.ادارةش.اعمال دولية "علوم تجارية"طنطا
المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا شعبة الأعمال الدولية (العلوم التجارية)
569
عالي ادارة وتك.معلومات ش (نظم معلومات) كفر الشيخ
المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
570
عالي إدارة وتك.معلومات ش(أدارة ومحاسبة)كفر الشيخ
المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة الإدارة والمحاسبة)
571
عالي تسويق وتجارة ونظم ش(نظم معلومات) تجمع أول
المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة نظم المعلومات الإدارية)
572
عالي تسويق وتجارة ونظم ش(تسويق وتجارة) تجمع أول
المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة التسويق والتجارة الإلكترونية)
573
عالي تسويق وتجارة ونظم ش(محاسبة) تجمع أول
المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة محاسبة)
575
عالي حاسبات ونظم معلومات ش(نظم معلومات) تجمع أول
المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول بجوار أكاديمية مبارك شرق الطريق الدائري
574
عالي دراسات متطورة قطامية شعبة(نظم معلومات)
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات ادارية)
236
عالي دراسات متطورة ش(تجارة ومحاسبة) قطامية
المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة التجارة والمحاسبة
235
طيبة ع شعبة التسويق والتجارة الالكترونية
معهد طيبة العالى للعلوم الادراية بالقاهرة شعبة ( التسويق والتجارة الالكترونية
460
الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم نظم المعلومات الإدارية
معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم نظم المعلومات الإدارية
461
الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم التسويق وإدارة الأعمال
معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم التسويق وإدارة الأعمال
462
الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم العلوم المصرفية والاستثمار
معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم العلوم المصرفية والاستثمار
463
الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم المحاسبة
معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم المحاسبة
464
عالي حاسبات ونظم ش(نظم معلومات)شبرا الخيمة
المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة نظم المعلومات الإدارية
465
عالي حاسبات ونظم ش(علوم ادارة)شبرا الخيمة
المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة علوم الادارة
466
طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(ادارة بنوك ومال) سقارة هرم
معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة بالجيزة شعبة إدارة البنوك وأسواق المال
630
عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(تسويق وتجارة خارجية) تجمع أول
معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة شعبة التسويق والتجارة الخارجية (عربي – إنجليزي)
632
عالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث
المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (ايجوث)
634
الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر
معهد الكندىالعالىللادارة 6 اكتوبر
1215
العالي للعلوم الادارية بطموه–جيزة
المعهد العالي للعلوم الادارية بطموه–جيزة.
150
المعهد العالي للعلوم الإداريةبجناكليس- بحيرة
المعهد العالي للعلوم الإداريةبجانكليس– البحيرة.
148
المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة- شرقية
المعهد العالي للعلوم الإدارية طريق بلبيس العباسة – شرقية.
149
العالي للعلوم الادارية بالمنزلة
المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة
24
العالي للعلوم الادارية بسوهاج
المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج
1924
العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف
المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف
1929
عالي لغات المنصورة
المعهد العالي للغات بالمنصورة.
969
المصــرىبالاسكندريةلـلادارة والمحاسبة ( ادارة ومالية )
المهعدالمصرىلأكاديمية الإسكندرية للادارة والمحاسبة( ادارة – محاسبة ومراجعة –موسسات مالية )
981
المصرىبالاسكندرية ( نظم ومعلومات )
المهعدالمصرىلاكاديمية الاسكندرية للادارة والمحاسبة( نظم المعلومات الادارية )
373
المعهد العالي للعلوم الإداريةبأوسيم
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم
152
المعهد العالي للعلوم الإداريةبأوسيم
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم
المعهد الكندىالعالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس – كندي عالي تكنولوجيا
اعلام
789
الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر ( علوم اعلام )
الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام 6 أكتوبر (علوم اعلام )
653
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر ( ادارة اعمال )
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر ( ادارة اعمال ) بالغتين عربىوانجليزى
1197
الاسكندرية العالىللإعلام
معهد الاسكندرية العالىللإعلام
11
العالى للعلوم الادارية ببلقاس
المعهد العالىللعلوم الادارية ببلقاس– قسم محاسبة –تسويق – تجارة الكترونية
815
الدولىللاعلام بمدينة الشروق
المعهد الدولىالعالىللاعلام بمدينة الشروق
816
ادارة وسكرتارية بكلية رمسيس طالبات فقط
معهد الإدارة السكرتارية بكلية رمسيس للبنات بالقاهرة
996
العباسية شعبة مالية
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة مالية)
182
العباسية نظم معلومات
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة نظم معلومات )
162
العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة ادارة اعمال )
550
العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة محاسبة )
557
الجزيزةالعالىللاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم
معهد الجزيزةالعالىللاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم
982
عالي علوم ادارية بالمحلة الكبرى
المعهد العالىللعلوم الإدارية بالمحلة الكبرى
997
العجمىالعالي للعلوم الادارية بالاسكندرية
معهد العجمىالعالي للعلوم الادارية بالاسكندرية
1140
معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط
معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة محاسبة
معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط
معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة نظم
معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط
معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة تجارة
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة كليات الشعبة العلمية في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.