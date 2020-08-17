شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة كليات الشعبة الأدبية في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الاسم المختصر اسم المعهد الكود عالي خدمه إجتماعيهالقاهره المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة 896 عالي خدمه إجتماعيهإسكندريه المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية 895 عالي خدمه إجتماعيهكفرالشيخ المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ 897 عالي خدمه إجتماعيه اسوان المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان 898 عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا) 855 عالي خدمه إجتماعيه بور سعيد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببور سعيد 893 عالي خدمه اجتماعيه دمنهور المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور 899 عالي خدمه اجتماعيه سوهاج المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج 892 عالي خدمه اجتماعيه بنها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها 914 عالي خدمه اجتماعيه المنصوره المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة 562 عالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة 6 أكتوبر 559 العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية المعهد العالي للخدمة الاجتماعية- كفر صقر - بالشرقية 633 عالي دراسات تعاونية وادارية المنيرة المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة - القاهرة 894 تكنولوجي.عالي 10رمضان ش(ادارة الاعمال) المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة إدارة الأعمال) 868 تكنولوجي.عالي 10رمضان بمرسي مطروح ش(ادارة ) فرع المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مدينة مرسي مطروح (شعبة إدارة الأعمال) 980 اكتوبر عالي هندسة وتكنولوجيا6اكتوبر ش(ادارة اعمال) المعهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر (شعبة إدارة الأعمال) 564 طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(ادارة اعمال- المحاسبة ) المعادي معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة) 584 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة ش(ادارة اعمال) معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة - بطريق الاسماعلية(شعبة أدارة أعمال) 869 عالي علوم تجارية وحاسب ش(العلوم التجارية" محاسبة – إدارة اعمال") العريش المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة العلوم التجارية" محاسبة- ادارة اعمال) 628 عالي إدارة وحاسب ش(علوم تجارية) راس البر المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة العلوم التجارية) 624 عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(ادارة) تجمع أول معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة الإدارة) 248 عالي علوم حاسب ونظم ش(ادارة اعمال) تجمع خامس المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال) 643 العالي للعلوم الادارية ش ( نظم معلومات ادارية ) العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية . 178 عالي علوم ادارية 6 اكتوبر المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر 565 طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(ادارة اعمال-محاسبة) سقارة هرم معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – هرم (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة) 385 مدينة عالي إدارة وتكنولوجيا ش(ادارة اعمال)شبرامنت معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة إدارة الأعمال) 387 عالي دراسات متطورة بالهرم ش(تجارة ومحاسبة) المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة التجارة والمحاسبة) 833 القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والادارة التجمع الاول القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والادارة شعبة نظم معلومات ادارية التجمع الاول 834 قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم ادارية ش(علوم ادارية ) المقطم معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة العلوم الإدارية) 245 المنيا العالي للغات معهد المنيا العالى للغات 715 أكاديمية حديثة بالمعادي ش(اقتصاد واداره ومحاسبة) الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بالمعادي (شعبة الاقتصاد والإدارة والمحاسبة) 873 عالي دراسات نوعية قسم(علوم تجارية) جيزة المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم-جيزة (قسم العلوم التجارية) 328 عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(ادارة) طريق بلبيس معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي(شعبة إدارة) 581 عالي دراسات ادبية كنج مريوط المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط بالإسكندرية 372 اكتوبر العالي للإقتصاد معهد أكتوبر العالي للاقتصاد 560 عالي اعلام وفنون اتصال 6اكتوبر المعهد العالي للأعلام وفنون الاتصال بمدينة 6 أكتوبر 561 عالي سياحة وفنادق 6 اكتوبر المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة 6 أكتوبر 760 المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة 761 السن عالي سياحة وفنادق ش(سياحة وفنادق) م.نصر معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة السياحة والفنادق) 762 عالي دراسات نوعية ش(سياحة وفنادق وارشاد سياحي) مصر الجديدة المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة السياحة والفنادق والإرشاد السياحي) 987 عالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم 241 سيناء العالي سياحة وفنادق راس سدر معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر 763 عالي سياحة وفنادق وحاسب اسكندرية ش (سياحة وفنادق) المعهد العالي للسياحة والفنادقوالحاسب الالي- الإسكندرية(شعبة سياحة وفنادق) 988 عالي دراسات نوعية قسم (سياحه وفنادق) جيزه المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (قسم السياحة والفنادق) 336 عالي سياحة وفنادق كنج مريوط- اسكندرية المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط – الإسكندرية 654 عالي سياحة وفنادق بالاسكندريةإيجوث المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث) 588 عالي سياحة وفنادق الأقصر إيجوث المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث) 587 العالي للسياحة والفنادق العريش المعهد العالى للسياحة والفنادق ش علوم ادارية العريش 21 عالي للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط الجديدة المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط 785 عالي سياحة وفنادق الغردقة المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة 374 فراعنة عالي سياحة وفنادق مريوطية هرم معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق– المريوطية - الهرم 377 عالي دراسات نوعية ش(نظم معلومات) مصر الجديدة المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 998 المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة(نظم معلومات) معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة(شعبة نظم المعلومات الإدارية)-بطريق الاسماعلية ك 31 489 السن عالي سياحة وفنادق ش(نظم معلومات) م.نصر معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 764 عالي دراسات متطورة هرم ش(نظم معلومات) المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 832 عالي سياحة وفنادق وحاسب اسكندرية ش (نظم معلومات) المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الالي بالإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 242 العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات (شعبة نظم) المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا ( شعبة نظم ) 805 طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(نظم معلومات) المعادي معهد طيبه العالي للحاسب والعلوم الإدارية بأول كورنيش المعادي بالقاهرة (نظم المعلومات) 583 عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(نظم معلومات) طريق بلبيس . معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 582 عالي حاسب وادارة اعمال ش(نظم معلومات) الزرقا المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا – دمياط (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 585 عالي للحاسب الالي كنج مريوط(نظم معلومات)اسكندرية المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط - الإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 655 عالي كمبيوتر وتك.الادارة سوهاج ش(نظم معلومات) المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 656 أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (علوم إدارة) إنجليزي أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم الإدارة باللغة الإنجليزية) 186 أكاديمية حديثة بالمعادي ش(نظم معلومات) الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 281 عالي حاسب الي ونظم معلومات شعبة(نظم معلومات)بابي قير المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير - الإسكندرية 282 عالي علوم ادارية ش(ادارة اعمال) قطامية المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة إدارة أعمال) 283 عالي سياحة وفنادق وترميم اثار ش(سياحة وفنادق وارشاد سياحي)ابي قير المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة سياحة وفنادق وارشاد سياحي) 284 جزيرة عالي حاسب الي ونظم ش(نظم معلومات)مقطم معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم 285 جزيرة عالي حاسب الي ونظم ش(تجارة)مقطم معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم شعبة التجارة (عربي) 579 عالي علوم تجارية وحاسب ش(نظم معلومات) العريش المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 627 عالي إدارة وحاسب ش(نظم معلومات) راس البر المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 629 عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(نظم معلومات) تجمع أول معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 247 عالي علوم حاسب ونظم ش(نظم معلومات) تجمع خامس المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 249 طيبة عالي تك. إدارة ومعلومات ش(نظم معلومات) سقارة هرم معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 244 مدينة عالي إدارة وتكنولوجيا ش(نظم معلومات)شبرامنت معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 371 عالي علوم ادارية ش(نظم معلومات)قطامية المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 487 عالي علوم إدارية وتجارة ش(نظم معلومات)تجمع خامس المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 266 عالي علوم إدارية وتجارة ش(ادارة اعمال)تجمع خامس المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس- القاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال) 273 Advertisements الالسن العالي بمدينة نصر– شعبة ادارة – محاسبة – تجارة خارجية معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 684 عالي حاسبات وتك معلومات م.الشروق ش(ادارة ومحاسبة) المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة الإدارة والمحاسبة) 275 العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا ( شعبة محاسبة ) 824 عالي حاسبات وتك معلومات م.الشروق ش(نظم معلومات) المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 276 راس البر العالي دراسات نوعية وحاسب ش(نظم معلومات) معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 277 عالي دولي للغات وترحمة فورية تجمع خامس المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة 279 العالى الدولى للغات والترجمة الفوريةبالتجمع الخامس (تجارة انجليزي) (المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 683 فراعنة عالي حاسب الي ونظم وادارة ش(نظم معلومات) مريوطية هرم معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية - المريوطية الهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 953 فراعنة عالي حاسب الي ونظم وادارة ش(ادارة اعمال) مريوطية هرم معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية - المريوطية الهرم (شعبة إدارة أعمال) 954 عالي سياحة وفنادق وترميم اثار ش(ترميم اثار)ابي قير المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة ترميم آثار) 931 الإدارة والسكرتارية مصر القديمة طالبات فقط معهد الإدارة والسكرتارية للفتيات بمصر القديمة 994 عالي للغات بمصر الجديده المعهد العالي للغات بمساكن شيراتون - مصر الجديدة 915 قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم ادارية ش .لغات وترجمة فورية مقطم معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة اللغات والترجمة الفورية) 243 عالي دراسات نوعية قسم(لغات)جيزة المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (قسم اللغات) 329 عالي لغات 6 اكتوبر المعهد العالي للغات بمدينة 6 أكتوبر 563 عالي لغات باسوان المعهد العالى للغات باسوان 803 المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 658 معهد السويس ش(نظم معلومات ادارية) معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية (شعبة نظم المعلومات الإدارية). 599 قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم ادارية ش(نظم معلومات ) المقطم معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 442 عالي دراسات نوعية ش(نظم معلومات)جيزة المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - جيزة (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 441 أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (تكنولوجيا صحافة) أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم تكنولوجيا الصحافة) 183 دلتا عالي حاسبات بالمنصورة ش(نظم معلومات ) معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة شعبة (نظم معلومات ادارية) 376 المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الإدارة) الإدارة 756 عالي تعاون زراعي ش(تسويق دولي) شبرا الخيمة المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة (شعبة التسويق الدولي للمنتجات الزراعية) 576 عالي تعاون زراعي ش(نظم معلومات زراعية) شبرا الخيمة المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة ( شعبة نظم المعلومات الزراعية) 577 النيل العالي للعلوم التجارية وتك حاسب ش.(نظم معلومات) منصورة معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 533 النيل العالي للعلوم التجارية وتك حاسب ش.(محاسبة وتجارة خارجية) منصورة معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة (شعبة المحاسبة والتجارة الخارجية) 534 مصر العالي تجارة وحاسبات ش.(نظم معلومات) منصورة معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 578 مصر العالي تجارة وحاسبات ش.(إدارة ومحاسبة) منصورة معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة الإدارة و المحاسبة) 541 سينا العالى للدراسات النوعية بالعريش معهد سينا العالى للدراسات النوعية بالعريش 542 عالى سياحة (لغات ) العريش المعهد العالي للسياحة والفنادق (لغات) بمدينة العـريش 194 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك 47 مصر – اسكندرية المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات الكيلو 47 مصر - اسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 555 عالي حاسبات ومعلومات وتك.ادارة ش(نظم معلومات)طنطا المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 558 ع. حاسبات ومعلومات وتك.ادارةش.اعمال دولية "علوم تجارية"طنطا المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا شعبة الأعمال الدولية (العلوم التجارية) 569 عالي ادارة وتك.معلومات ش (نظم معلومات) كفر الشيخ المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 570 عالي إدارة وتك.معلومات ش(أدارة ومحاسبة)كفر الشيخ المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ (شعبة الإدارة والمحاسبة) 571 عالي تسويق وتجارة ونظم ش(نظم معلومات) تجمع أول المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة نظم المعلومات الإدارية) 572 عالي تسويق وتجارة ونظم ش(تسويق وتجارة) تجمع أول المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة التسويق والتجارة الإلكترونية) 573 عالي تسويق وتجارة ونظم ش(محاسبة) تجمع أول المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول مركز التجمع الأول (شعبة محاسبة) 575 عالي حاسبات ونظم معلومات ش(نظم معلومات) تجمع أول المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول بجوار أكاديمية مبارك شرق الطريق الدائري 574 عالي دراسات متطورة قطامية شعبة(نظم معلومات) المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات ادارية) 236 عالي دراسات متطورة ش(تجارة ومحاسبة) قطامية المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة التجارة والمحاسبة 235 طيبة ع شعبة التسويق والتجارة الالكترونية معهد طيبة العالى للعلوم الادراية بالقاهرة شعبة ( التسويق والتجارة الالكترونية 460 الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم نظم المعلومات الإدارية معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم نظم المعلومات الإدارية 461 الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم التسويق وإدارة الأعمال معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم التسويق وإدارة الأعمال 462 الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم العلوم المصرفية والاستثمار معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم العلوم المصرفية والاستثمار 463 الوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم المحاسبة معهدالوادى العالي للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية قسم المحاسبة 464 عالي حاسبات ونظم ش(نظم معلومات)شبرا الخيمة المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة نظم المعلومات الإدارية 465 عالي حاسبات ونظم ش(علوم ادارة)شبرا الخيمة المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة شعبة علوم الادارة 466 طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(ادارة بنوك ومال) سقارة هرم معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة بالجيزة شعبة إدارة البنوك وأسواق المال 630 عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(تسويق وتجارة خارجية) تجمع أول معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة شعبة التسويق والتجارة الخارجية (عربي – إنجليزي) 632 عالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (ايجوث) 634 الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر معهد الكندىالعالىللادارة 6 اكتوبر 1215 العالي للعلوم الادارية بطموه–جيزة المعهد العالي للعلوم الادارية بطموه–جيزة. 150 المعهد العالي للعلوم الإداريةبجناكليس- بحيرة المعهد العالي للعلوم الإداريةبجانكليس– البحيرة. 148 المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة- شرقية المعهد العالي للعلوم الإدارية طريق بلبيس العباسة – شرقية. 149 العالي للعلوم الادارية بالمنزلة المعهد العالي للعلوم الادارية بالمنزلة 24 العالي للعلوم الادارية بسوهاج المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج 1924 العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف 1929 عالي لغات المنصورة المعهد العالي للغات بالمنصورة. 969 المصــرىبالاسكندريةلـلادارة والمحاسبة ( ادارة ومالية ) المهعدالمصرىلأكاديمية الإسكندرية للادارة والمحاسبة( ادارة – محاسبة ومراجعة –موسسات مالية ) 981 المصرىبالاسكندرية ( نظم ومعلومات ) المهعدالمصرىلاكاديمية الاسكندرية للادارة والمحاسبة( نظم المعلومات الادارية ) 373 المعهد العالي للعلوم الإداريةبأوسيم المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم 152 المعهد العالي للعلوم الإداريةبأوسيم المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم المعهد الكندىالعالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس – كندي عالي تكنولوجيا اعلام 789 الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر ( علوم اعلام ) الاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام 6 أكتوبر (علوم اعلام ) 653 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر ( ادارة اعمال ) الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر ( ادارة اعمال ) بالغتين عربىوانجليزى 1197 الاسكندرية العالىللإعلام معهد الاسكندرية العالىللإعلام 11 العالى للعلوم الادارية ببلقاس المعهد العالىللعلوم الادارية ببلقاس– قسم محاسبة –تسويق – تجارة الكترونية 815 الدولىللاعلام بمدينة الشروق المعهد الدولىالعالىللاعلام بمدينة الشروق 816 ادارة وسكرتارية بكلية رمسيس طالبات فقط معهد الإدارة السكرتارية بكلية رمسيس للبنات بالقاهرة 996 العباسية شعبة مالية معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة مالية) 182 العباسية نظم معلومات معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة نظم معلومات ) 162 العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة ادارة اعمال ) 550 العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية عزبة النخل القاهرة ( شعبة محاسبة ) 557 الجزيزةالعالىللاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم معهد الجزيزةالعالىللاعلام وعلوم الاتصال بالمقطم 982 عالي علوم ادارية بالمحلة الكبرى المعهد العالىللعلوم الإدارية بالمحلة الكبرى 997 العجمىالعالي للعلوم الادارية بالاسكندرية معهد العجمىالعالي للعلوم الادارية بالاسكندرية 1140 معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة محاسبة معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة نظم معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط معهد راية العالى للادارة والتجرة الخارجية بدمياط شعبة تجارة

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