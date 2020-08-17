شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار بالقاهرة اليوم وشبورة صباحا وارتفاع الرطوبة 82% والعظمى 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 82 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجات، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

وشهد أمس الأحد، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85 % .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.