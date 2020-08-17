شكرا لقرائتكم خبر عن أطماع «الأحباش» في النيل: الكنيسة المصرية فضحت مخططهم.. و«المماليك» قضوا على حلمهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الـ 15 من أغسطس من كل عام، تحل ذكرى احتفالات المصريين بعيد «وفاء النيل»، هذه الاحتفالات التي تستمر أسبوعين يقدم خلالها المصريون كل ما لديهم لهذا النهر واهبهم الحياة. وكان المصريون القدماء يقدمون في أثنائها القرابين للمعبود حابى (رب النيل) ويرددون الأناشيد اعترافا بفضله على أرض مصر وأهلها. لا تدرك إثيوبيا التي كانت تسمى قديما الحبشة، ما للنيل من أهمية تمثل مسألة «حياة أو موت» للمصريين، لذا لم يكن بناء مشروعها المزعوم «سد النهضة» إلا حلقة واحدة في سلسلة أحلامها للسيطرة على النيل، ومواجهة مصر إلا منذ أيام الحروب الصليبية التي بدأت بعد عهد الأيوبيين، إذ أيقن الصليبيون أن السيطرة على بيت المقدس والشرق بأكمله لن تأتى إلا من خلال ضمان ولاء إفريقيا لصالح أوروبا، وبعد فترة حكم الأيوبيين قامت في مصر دولة جديدة هي دولة المماليك الذين كونوا دولة قوية في مصر وبلاد الشام واستطاعت دحر التتار وملاحقة فلول الصليبيين لذا بحث الصليبيون عن حليف آخر، يكون مصدر إزعاج للمماليك فوجدوا في الأحباش حليفا مناسبا يحقق لهم مطامعهم.

لذلك ظهر على الساحة ضابط فرنسى يدعى فليب دومزيير، وهو الذي روج للحملة الصليبية على مصر سنة 1365 في عهد حكم الملك الأشرف زين الدين شعبان، وكانت خطته أنه أقنع ملك قبرص بضرورة ضرب مصر في العمق الاقتصادى بالتعاون مع ملك الحبشة في ذلك الوقت، فبدأوا الترويج لفكرة تحويل مجرى نهر النيل وتم الترويج لها بشكل دينى لكنها فشلت، بسبب قيام الكنيسة المصرية بفضح مخطط الأحباش وحلمهم بتحويل مجرى النيل، فضرب المماليك ضربة استباقية ومنعوا الأوروبيين من الوصول إلى أعالى النيل والبحر الأحمر، وانقطع الحلم الإثيوبى بالسيطرة على النيل لمدة تصل إلى 495 عاما لكن عاد من جديد في عهد الملك الإثيوبى، كاسا هايلو «تيودوروس الثانى» 1860 في فترة نشاط الأطماع البريطانية الفرنسية في السيطرة على الشرق وتأمين طرق التجارة إلى الهند، حيث أوغلت إنجلترا وفرنسا الحقد والغل في الصدر الإثيوبى تجاه مصر، حتى وصل الأمر إلى أن تعلن إثيوبيا الحرب على مصر في عهد محمد سعيد باشا، ووفقا لكتاب «إسرائيل في النيل» فإن الملك الحبشى أرسل خطاب تهديد لمصر قال له فيه «إن النيل سيكون كافيًا، لمعاقبتك، حيث إن الله قد وضع في أيدينا ينبوعه وبحيرته ونماءه، فمن ثم يمكننا استخدامه في إيذائك»، لكن تدخلت الكنيسة المصرية للمرة الثانية في عهد البابا كيرلس الرابع، ونجحت في رأب الصدع وإنهاء الخلاف ومات المشروع عام 1860، واستمر الحلم الإثيوبى تحت الرماد لنحو أكثر من 130 عاما تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات بين القاهرة وأديس أبابا بين الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ومليس زيناوى رئيس الوزراء الإثيوبى الأسبق في 1 يوليو عام 1991، نصت على عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل واحترام القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ورغم ذلك لم تلتزم إثيوبيا بذلك واستغلت حالة الحراك الشعبى التي شهدتها البلاد عقب قيام ثورة 2011 وبدأت في إنشاء مشروعها الذي تدعى أنه مشروع تنموى وهو في الحقيقة غير ذلك ومترتبط بالأحلام التاريخية الاستعمارية.

يقول الدكتور حسين دقيل الباحث في تاريخ الآثار المصرية، إنه وفى ظل هذه الذكرى التي لا تزال حاضرة في عقول وقلوب وسلوكيات المصريين حتى وقتنا الحالى، لا يستطيع أحد إنكار ما لنهر النيل من أهمية عظيمة في حياة المصريين، فهو والحياة بالنسبة لهم سيان، ليس الآن فقط بل منذ القدم، حتى إن المؤرخ الإغريقى الشهير هيرودوت أعلن صراحة منذ 2500 عام أن «مصر هبة النيل»، وكأن النيل هو من وهب مصر الحياة والوجود؛ ولولاه ما قامت على هذه البقعة تلك الحضارة التي أذهلت الشرق والغرب على السواء. فمصر بغير النيل صحراء جرداء.

وترجع تسمية النيل إلى الاسم اليونانى «نيلوس»، وكلمة نيلوس يُرجعها البعض إلى أصول فينيقية مشتقة من الكلمة السامية «نهل» أو «نخل» ومعناها «جرى» أو «مجرى» أو «نهر». ولكن ديودور الصقلى له رأى آخر فهو يرى أن النهر كان يسمى في الأصل إيجيبتوس ثم أطلق عليه نيلوس نسبة لملك يدعى نيلوس تولى الحكم فشق القنوات والترع، وعندما دخل العرب مصر لم يغيروا اسمه وإن أطلقوا عليه أيضا البحر لدرجة أنه لا يزال يطلق عليه هذا الاسم حتى الآن في الكثير من المناطق المصرية.

وأضاف دقيل أن نهر النيل ينبع من عند بحيرة فيكتوريا بوسط شرق القارة السمراء وهى من الثلاث بحيرات العظمى على مستوى العالم، ثم يتجه شمالا حتى يصل إلى المصب في البحر المتوسط قاطعا مسافة يبلغ طولها 6650 كم، ويغطى مساحة تبلغ 3.4 مليون كيلو متر مربع، ويمر في طريقه بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.

وكان من اهتمام المصرى القديم بالنيل أن أقام الترع والقنوات لتوزيع المياه إلى مناطق أخرى على جانبيه. ولما كان الفيضان يحمل معه الطمى، فقد كان بإمكان هذا الطمى أن يسد تلك الترع والقنوات لولا قيام المصرى القديم بالعمل على تهذيب وتنظيف تلك القنوات بشكل مستمر واخترع لذلك أدوات ومعدات ومنها الشادوف الذي ظهرت صوره على الجدران المنقوشة. كما اخترع المصريون القدماء الساقية، التي استخدموها في نقل وتوزيع المياه من الترع والقنوات للزروع، وحركوها من خلال الثيران الضخمة.

ولم يكتف المصريون القدماء بالزراعة على ضفاف النيل بل استغلوا النهر أيضا في الصيد، فكانت الأسماك من أهم مصادر الغذاء؛ واستخدموا في صيدها القوارب والشباك، ولا تزال الجدران بالمقابر والمعابد تشتمل على عمليات الصيد. وكانت تقام بالنيل أيضا مسابقات خاصة بالسباحة والتجديف ومختلف الألعاب البحرية.

وأكد أنه كان من ضمن أهم الأعمال التي قام المصريون القدماء تسجيل ارتفاع منسوب مياه الفيضان، وقد طور البطالمة والرومان طرق قياس النيل، وكانت الأداة في البداية أداة محمولة عبارة عن عصا من البوص مدرجة توضع بشكل طولى في مجرى النيل لقياس مستوى الفيضان، ثم تطورت لتصبح عبارة عن سلم نقشت على جدرانه الداخلية قياسات الفيضان بالأذرع. وقد أقام البطالمة المعابد على ضفة النهر وزودوها بمقاييس النيل؛ وفى مقياس النيل بمعبدفيلة نقش توقيت وزمن الفيضان. وكانت الضرائب تحسب على أساس مستوى فيضان النيل.

■ وعن قصة عروس النيل:

قال الدكتور حسين دقيل إن ما أثير حول ما قيل عن أن المصريين القدماء كانوا يلقون بفتاة في النيل من أجل الفيضان، خرافة لا دليل علمى عليها؛ وقد روجها المؤرخ الإغريقى بلوتارخ؛ حين قال إن «إيجيبتوس» ملك مصر نزلت كوارث بالبلاد في عهده؛ فاستلهم الوحى ليهديه السبيل فنصحه بأن يضحى بابنته ويلقيها في النيل ففعل، ثم شعر بالذنب فألقى بنفسه في النيل أيضا فهلك كما هلكت ابنته. وهذه الرواية ظلت تتناقل عبر العصور مما جعل الكثيرين يتوهمون أنها حقيقة كانت تكرر عاما بعد عام.

أما ورقة «هاريس» فليس بها ذكر لعروس النيل أيضا؛ وإنما جاء فيها أنه كان على امتداد النيل ما يزيد على مائة مرساة بين كل مرساة والتى تليها مسافة 7 أميال، وفى كل مرساة كان يوجد تمثال لمعبود النيل حابى يرعاه كاهن، وفى كل محراب تماثيل لحابى ولزوجة معبود النيل الربة «ربيت» مصنوعة من الفضة والذهب والقصدير وغيرها من المعادن المختلفة، وكانت هذه التماثيل تلقى في النيل يوم الاحتفال بعيد حابى قبيل الفيضان، وتتكرر كل عام.

والحقيقة أن عدم وجود عروس النيل عند المصريين القدماء، لا يقلل من تقديسهم للنيل، فقد تغنوا له؛ وقدموا للمعبود حابى أناشيد عديدة كانت تردد في الاحتفالات بالفيضان، وقد وجد على جدران المعابد العديد منها، كما أن هناك مقتطفات أخرى لتلك الأناشيد موجودة بالبرديات المصرية القديمة.

وأشار إلى أن ما ذكر في بردية تورين عن النيل: «إنه هو الذي يروى المراعى، وهو المخلوق من رع ليغذى كل الماشية، وهو الذي يسقى الأراضى الصحراوية البعيدة عن الماء، فإن ماءه هو الذي يسقط من السماء، إنه هو الذي يأتى بالقوت، وهو الذي يكثر الطعام، وهو الذي يخلق كل شىء طيب، ويمدحه الناس...، هو الذي يخلق العشب للماشية، ويمد كل معبود بقرابينه، سواء كان في العالم السفلى أو في السماء أو في الأرض،... وهو الذي يملأ المخازن، ويزيد من حجم شون الغلال، وهو الذي يعطى الفقراء،... وهو الذي يجعل الثمار تنمو كما يشتهى الجميع، فلا ينقص الناس أي شىء،... ومن كان حزينا يصبح مسرورا ويبتهج كل قلب،... وهو الذي يسعد الإنسان ويجعله يحب أخاه،... أنت الفيضان الذي ينساب على الأرض الخضراء... لكى يعطى الحياة إلى جميع الظمأى، وعندما ترتفع تشدو الأرض فرحانة».

كما أن أخناتون في أناشيده يمتدح رب النيل، فيقول:

أنت خلقت النيل في العالم الأرضى

وأنت تخرجه بأمرك فتحفظ به الناس

يا معبود الجميع، حين يتسرب إليهم الضعف

يا رب كل منزل، أنت تشرق من أجلهم

أنت موجد حياتهم

أنت الذي خلقت في السماء نيلا

لكى ينزل عليهم ولهم

يتساقط الفيضان على الجبال كالبحر الزاخر

فيسقى مزارعهم وسط ديارهم

ما أبدع تدابيرك يا معبود الأبدية

أما الباحث والفنان ناصر النوبى، كبير المرشدين السياحيين للغة الإسبانية، فيقول إن «كيمت»، أو مصر، تعنى أرض الطمى الأسود، والتى وهبها نهر النيل، وقد كانت مصر صحراء شاسعة، لكن فيضان النيل منذ ملايين السنين كان السبب الحقيقى في تكوين مصر الجغرافى، كما يذكر العالم الكبير جمال حمدان، وهذا إن دل فإنه يدل على أن مصر هي النيل، ولولا النيل ما كانت مصر Egypt أرض الطمى، بمعنى أن الطمى الذي كان تحمله فيضانات النيل هو الذي كون مصر، فإذا منع النيل عن مصر يعنى هذا اختفاء مصر وتحولها إلى صحراء جرداء وموت لا قدر الله أكثر من ١٠٠ مليون من الشعب المصرى، لذا لابد أن نقف في وجه العبث الإثيوبى من إقامة السد الإثيوبى بحجة الطاقة والحصول على الكهرباء، على الرغم من أنه توجد مصادر كثيرة الآن للحصول على الطاقة والكهرباء يستطيع أن تتعاون مصر مع إثيوبيا في تمكينها من الحصول على الطاقة والكهرباء إذا اتفقا معا على ذلك في عصر الألواح الشمسية

■ الجميزة والفيضان وقنوات السعادة

وقال النوبى إن مصر تحتفل على طول تاريخها بعيد وفاء النيل، الذي كان يستمر طوال أسبوعين، وليس يوما واحدا، وكانت تشارك فيه جميع طبقات الشعب المصرى، من فلاحى الدلتا وصعيد مصر.

ان قرى مصر جميعا كانت تنتظر الفيضان كل عام، وكنا نعيش بقرية جنوب غرب الأقصر قرية «المريس»، مثلها مثل كل القرى المصرية التي تقع على النيل، فإذا جاء الفيضان تنتقل العائلة إلى جبل المريس، فكانت مياه الفيضان تغمر الوادى، وتغمر القنوات التي بين الحقول، وكان علينا أن نترك بيوت النيل إلى الجبل حتى لا يتعرض الناس لخطر الفيضان الذي كان يصل إلى أكثر من ١٢ مترا قبل إنشاء السد العالى، وعندما تغمر المياه الوادى من كل عام ويفيض النيل ويوفى ما يكفى زراعة المحاصيل تحتفل قرى مصر جميعا بعيد وفاء النيل، الذي كان يحل كل عام في منتصف أغسطس، ويستمر إلى مدة أسبوعين، حتى ينضبط مستوى النيل وأن إله النيل (حابى) أصبح ملكا طاهرا عندما تغيرت العقيدة من عقيدة الشمس إلى المسيحية والإسلام، فقد كان الموحد الأول لجنوب مصر بشمالها، فلا توجد حدود جغرافية تفصل بين الصعيد والدلتا، وكان النيل حابى من قام بالوحدة سر الحضارة المصرية قبل أن يقوم بها الملك مينا، فمن يستحق هذا اللقب هو النيل الذي وحد الجغرافيا قبل أي وحدة سياسية.

■ مصر هبة النيل كما قال هيرودوت

وأضاف ناصر النوبى قائلا: قديما.. لم يكن مقدم الفيضان الجديد مجرد تغير في الفصول فقط، بل كان يعنى الخوف والفزع من عدم تجدد الفيضان وميلاد الحياة في قلوب الناس من جديد.

ويطرح أحد نصوص التوابيت تفسيرا لذلك (يظهر أوزوريس عندما يفيض النيل)، هذا يعنى عودة أوزوريس المتجدد إلى الحياة من جديد، أوزوريس الأبدى حسب عقيدة المصريين القدماء، حينما تنساب المياه على الأرض تجعل البذور تنبت في التربة، وهو ما يعد بعثا لحياة أوزوريس، ويتجلى ذلك في نقوش معبدفيلة، حيث نرى إيزيس وهى الأم العظيمة في صورة النجم سوتيس (الشعرى اليمانية)، والذى يعد شروقه قبيل طلوع الفجر مبشرا بقدوم الفيضان السنوى، فتملأ المياه قنوات الرى وتصل للأرض التي فيها بذور القمح، وتعمل الرطوبة على نمو البذور لتصبح أعوادا تنبت من الأرض ويمثل الإنبات تحرير أوزوريس في هيئة الروح، وتقول روح النيل في أحد النصوص التي ذكرها العالم ريندل كلارك بكتابة الرمز والأسطورة:

أنا من يهب العطايا والحصاد

لأوزوريس حينما يجئىء الفيضان العظيم

فأغذى النبات وأخلع الخضرة على الهشيم

عندما يحل الفيضان تتجدد الحياة في مصر

وهناك نص بديع من نصوص

الأهرام يبين قلق وفرحة المصريين

بالفيضان يقول أتيت بأنباء

من والدكم (جب)... الأرض

إن حالة العام طيبة وما أطيبها من حالة

حالة السنة من الفيضان حسنة

وما أحسنها من حالة

ويستمر النص إلى أن يقول:

القوا صنادلكم على الأرض

واطرحوا عنكم كتانكم الفاخر

واهتفوا.. أو هتفوا

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وقالوا (لم نعرف السعادة

حتى أتيت أيها الفيضان)

سيصبح اسم هذه القناة قناة السعادة

لأنها تفيض بالماء على الحقول

وهذا النص حوار بين الآلهة المصرية، فإذا تخيلنا أنهم أناس يهللون لقدوم الفيضان الجديد المبشر بوفرة المحاصيل، وهم يرتدون ثيابهم تحية لروح عام يملأه الرخاء، ثم ينفضون عنهم ملابسهم ليستحموا في النهر، وهى عادة كانت سائدة كما نعرف وقت الفيضان ويقدمون ما لذ وطاب كقرابين لهذا النهر العظيم الذي لولاه ما كانت الحياة بمصر، ولذلك فإن اسم مصر أو Egypt يعنى الأرض السمراء أو السوداء نسبة إلى الطمى الذي أتى به الفيضان.

نحن أبناء جب الأرض ونوت السماء، الأرض تمثل المادة، والسماء هي مكان الروح، وعندما التقت السماء مع الأرض، أنجبا إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس، هكذا تقول لنا معتقدات الإنسان المصرى القديم، لذا اعتقدوا أن إيزيس أم المصريين تمثلها شجرة الجميز، الشجرة التي ارتوت من دموع إيزيس وهى تبكى على أخيها وزوجها أوزوريس عندما قام أخاه ست بتقطيعه إلى أشلاء وقام برميها في النيل

لو قطعونى حتت ورمونى في النيل محأغرق

تطلع إيزيس تلمنى تضمنى

وبلون الأصيل تحنينى

وتجرى في عروقى بدل الدم نيل

يا عينى يا نيلى يا نيل

هذا نص تصورته وإيزيس الجميزة

تبكى على زوجها أوزوريس

ويقول لها أوزوريس:

إيزيس ياحرة يابنت الجدود

ياغنوة سارحة من غير حدود

وصرخة عالية فاضحة السكوت

حبيبك عنيد

وقلبه حديد ودايما شهيد تراب الوطن.

كانت إيزيس والصورة الأخرى منها حتحور يرمزان إلى نجم الشعرى اليمانى سيروس أو سوتس، النجم الذي يمثل الطرف الأخر من نظامنا الشمسى الثنائى، ونحن ندور مع سيروس في مدار ثنائى في دورة كونية مدتها ٢٤٤ ألف سنة، كما يقول عالم الفلك والتر جروتيندن إن الشمس هي شمس وليدة من نجم آخر وإن هذا النجم الأم هو إيزيس، أما نوت فهى قبة السماء بكل ما فيها من فضاء، وحتحور البقرة السماوية ترمز لمجرة الطريق اللبنى التي تقع في مجموعتنا السماوية، لذا تناوبت النصوص والتصاوير المصرية القديمة المزج بين حتحور وإيزيس، وتناوبا اللقب سيدة الجميز الشجرة التي يرضع منها الملوك المصريون، منظر موجود بمقبرة القائد العسكرى الكبير تحتمس الثالث وهو يرضع من شجرة الجميزة، لذا نقول في المثل المصرى إن هذا الشخص راضع من أمه، الأم هي إيزيس الأم هي حتحور التي تهب الحياة وتهب الخلود في وقت واحد، هذه الشجرة المقدسة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء والتى تعيش أكثر من ألف سنة، ويعيش خشبها أكثر من خمسة آلاف سنة، تمثال شيخ البلد الموجود بالمتحف المصرى الذي ينتمى إلى الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، لذا فقد اعتقد المصرى القديم أن إيزيس هي أم المصريين، وأم الشمس، وأم الفيضان.

ونحن نحتفل الآن بعيد وفاء النيل، نتذكر أن مدلول إيزيس السماوى هو النجم الكبير سيروس أو سوتس الذي عندما يطلع قبيل الفجر بسماء مصر يبدأ الفيضان بهضبة الحبشة، لذا فإن الجميزة هي أم الحياة والفيضان، حيث إن إيزيس هي الأصل

أي أن مفتاح النيل والفيضان عنخ الذي إذا وضعته على خريطة مصر سوف ترى الدلتا والصحراء الغربية والشرقية وامتداده يصل جنوبا إلى منابع نهر النيل، لذا قيل في نصوص الأهرام إن أول نمو لشجرة الجميز كان جنوبا، حيث منابع النيل، مما يدل على أن حدود مصر الأصلية تبدأ من حيث تبدأ الحياة ومفتاح النيل (عنخ) كما قال هيرودوت إن مصر هبة النيل، فلولا النيل لظلت مصر صحراء جدباء، لذا فإن الأصل في مصر هو الصحراء، لكن النيل والفيضان هما مصدر الحياة في هذه الواحة الكبيرة مصر

أنا قلبى صحرا

مليان واحات

مليان كلام

مليان سكات

رمل وتلال

صخر وجبال

لكن هذا النيل لا يتوقف مهما وقفت

أمامه الشلالات والمرتفعات أو السدود

شلالات وجنادل

سادة سكة

قاطعة سكة

ولا قادرة تمنعك

ولا قادرة ترجعك

ابتسم يا أبوقلب أصيل

ياما عدى نهار وليل

وإنت زيك زى النيل

فارد خطوة

راجع خطوة