شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تستعد لإعلان نتيجة «الشيوخ» الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لإعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، التى أجريت فى الداخل والخارج خلال أيام من 9 إلى 12 أغسطس الجارى، خلال مؤتمر صحفى عالمى، الأربعاء.

وبدأت الهيئة الفصل فى الطعون المقدمة من المرشحين على صناديق الاقتراع ونتائج الفرز، وإخطار مقدمى التظلمات بقرارات الهيئة بشأنها، فيما تواصل مراجعة الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع ومطابقتها على أرض الواقع، وضم أصوات المصريين بالخارج وإعلان نتيجة الجولة الأولى.

وتلقت الهيئة الحصر العددى لأصوات الناخبين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من الـ27 لجنة عامة على مستوى الجمهورية، السبت، بينما حظرت على أى جهة أو وسيلة إعلامية نشر نتائج الفرز، كما أن اللجان العامة ليست جهة إعلان نتائج للانتخابات، ودورها يقتصر على إعلان الحصر العددى للأصوات.

وعقب إعلان النتيجة، تبدأ فترة الدعاية مجددًا لانتخابات الإعادة بين المرشحين فى اليوم التالى، الموافق الخميس المقبل، كما تسمح الهيئة بالطعن على قرار النتيجة يومى الخميس والجمعة المقبلين، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى نتيجة تلك الطعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.

وحدد قانون مجلس الشيوخ نصاب الفوز فى الانتخاب، فنصت المادة 24 على أنه فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية. فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم، أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإلم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

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أما فيما يتعلق بنظام القائمة الوحيدة- وهو الوضع القائم حاليًا- فنصت المادة 25، على أنه إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة، فإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.