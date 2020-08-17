شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجارالله: مشروعات السيسى مفخرة للشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية عميد الصحافة الخليجية أحمد الجارالله، إن المشروعات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل مفخرة للشعب المصري.

وقال الجارالله- في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" - ،:"رئيس مصر السيسي، والله أنك وعدت وأوفيت، مفخره إفتتاحك للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو".

وأضاف الجارالله أن المشروعات الكثيرة التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يستحقها الشعب المصري، تؤكد أن مصر بخير، وأن زمنها القادم فيه كل الخير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الجارالله: مشروعات السيسى مفخرة للشعب المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.