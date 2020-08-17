شكرا لقرائتكم خبر عن عميد فنون جميلة حلوان: 4000 طالب أدوا اختبارات القدرات بالكلية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلون، إن عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات بالكلية بناء على ترشيح مكتب التنسيق، بلغ حتى الآن حوالى 4 آلاف طالب وطالبة بمختلف الأقسام فى الكلية .

وأوضح الدكتور أحمد هنو، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه فيما يخص مد اختبارات القدرات بالكلية بعد المدة المعلنة من مكتب التنسيق، بسبب تعطل الاختبارات بالكلية يومى انتخابات مجلس الشيوخ نظرا لوجود لجنة انتخابية بالكلية، فإن الكلية تعمل أيام الجمعة، وذلك لتعويض اليومين والإسراع من عملية إجراءات الاختبارات .

وذكر الدكتور أحمد هنو أن الكلية تراعى كافة الضوابط والإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات القدرات وذلك لحماية الطلاب، حيث أن الكلية تتبع نظام التباعد الاجتماعى وتحقيق المسافات الآمنة بين الطلاب داخل قاعات اختبارات القدرات.

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السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 104 آلاف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق للعام الجامعى الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، وأن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

وأضاف السيد عطا فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن طلاب الدور الثانى متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات فى نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.