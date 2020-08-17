شكرا لقرائتكم خبر عن متحف شرم الشيخ يستعد لاستقبال الزوار.. اعرف الحكاية × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة السياحة والآثار للافتتاح الوشيك لمتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، فى إطار مبادرتها للدمج بين السياحة الشاطئية والثقافية، ولذلك تفقد مؤخرا الدكتور الخالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف لمتابعة آخر مستجدات الأعمال تمهيدا لافتتاحه الوشيك.

وخلال الزيارة وجه العناني بإعادة توزيع أماكن عرض بعض القطع الأثرية، وأكد إضافة المزيد من القطع خاصة تلك التي تم اكتشافها حديثاً ببعض المواقع الأثرية لعرضها لأول مرة، بما يعمل على إثراء منظومة العرض بالمتحف.

وإليك اهم المعلومات عن المتحف والقطع الأثرية به:

1. تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمتحف، و98% من أعمال المشروع والحماية المدنية ومكافحة الحريق.

2. جار عمل لوحات إرشادية ومطويات عن المتحف والقطع الأثرية المعروضة به.

3. يتضمن المتحف الخدمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

4. يضم المتحف 6 قاعات عرض وكافيتريا، ومبنى للمطاعم ومتاجر الحرف الأثرية، ومسرح مكشوف.

5. تقسيم القاعة الأولى للمتحف إلى ثلاثة أجزاء؛ ليشمل الجزء الأكبر منها تماثيل ضخمه لأفراد وحيوانات لتسليط الضوء على الحياة البشرية والبرية في سيناء عبر العصور المختلفة.

6. استقبل حتى الآن قرابة 5800 قطعة أثرية، سيتم توزيع عرضها سواء داخل فتارين العرض أو حرة خارجها.

Advertisements

7. استقبل المتحف عددا من القطع الأثرية من مخازن مارينا بالإسكندرية، ومارينا بالعلمين، وآثار الإسماعليلية، وآثار بني سويف، والمخزن المتحفي بكوم أمبو.

8. من أهم القطع التي يضمها التابوت الداخلي والخارجي لإيست إم "إيست أم خب" زوجة بانجم الثانى.

9. وهى كاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، من عصر الأسرة 21 والتى عثر عليها فى خبيئة الدير البحرى.

10. أيضا صناديق الأواني الكانوبية وبردية إيست إم خب، ومجموعة من أواني الطور وأدوات التجميل.

11. ويعرض رأس الملكة حتشبسوت التي عثر عليها فى المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926، بالدير البحري

12. ومجموعة تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من التراث السيناوي.

13. تزامنا مع افتتاح المتحف سيتم تنظيم معرض "تراث مصر" لعرض منتجات للحرف اليديوية والصناعات التقليدية.

14. بدأت الحملة الدعائية بمجموعة من اللافتات الدعائية واللوحات الإعلانية علي طول الطرق الرئيسية المؤدية للمتحف (طريق السلام – طريق المطار - خليج نعمة والسوق القديم).

15. اللافتات على اسم المتحف باللغتين ‎العربية والإنجليزية وصورة لبعض القطع المميزة فى المتحف، بالإضافة إلى مسارات الطرق والمسافات والاتجاهات المؤدية إلى المتحف.