شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 55% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 55% من مقررات شهر أغسطس الحالى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، حيث أشار إلى أن شركتى الجملة "العامة والمصرية" تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الحالى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.

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وشدد المصيلحى على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحى قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل بمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية، ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.