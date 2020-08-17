شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: روشتة لـ6 محاصيل فاكهة متساقطة خلال أغسطس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من الإرشادات الفنية والتوصيات التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة قطاع الإرشاد الزراعى، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى الفاكهة المتساقطة الأوراق (التفاح – الكمثرى – الخوخ – المشمش – البرقوق - الكاكى)، مراعاتها، خلال شهر أغسطس، لزيادة الإنتاج. وذكر تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابع لقطاع الإرشاد أن التوصيات الفنية لمحاصيل الفاكهة المتساقطة شملت:

- عدم تقليل معدلات الرى بعد جمع المحصول، ويتم الرى على حسب طبيعة التربة فيكون الرى فى الأراضى القديمة من 7- 10 أيام وفى الأراضى الحديثة بنظام الرى بالتنقيط يكون بمعدل 50 – 80 لتر للشجرة ويتم تقسيم الرى على حسب طبيعة التربة من مرتين إلى 3 مرات فى الأسبوع.

- فى أراضى الوادى والدلتا يتم إضافة الدفعة الأخيرة من الأسمدة بمعدل 4/1 احتياجات الأشجار من الأزوت، 4/1 الاحتياجات من عنصر البوتاسيوم خلال آخر شهر أغسطس بمعدل 2/1 كجم سلفات نشادر، 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم +20جم يوريك أسيد للشجرة.

- يتم إضافة 7 كجم نترات نشادر+ 3 كجم نترات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك مرتين فى الأسبوع للفدان.

Advertisements

- تتم إضافة 1 كجم هيوميك أسيد مرة واحدة من الرى للفدان خلال الشهر.

- يراعى فى أشجار الكمثرى إجراء عملية التقليم الصيفى وثنى الأفرع بزاوية 45 درجة بعد جمع المحصول.

- يتم التخلص من الأفرع المصابة الجافة والمصابة فى الكمثرى ومتابعة آفات حشائش القلف وناخرات السوق ومكافحتها حسب توصيات وزارة الزراعة.

وتكون الدفعة الأخيرة من الأسمدة الأزوتية التى تضاف بعد الجمع يفضل أن تكون فى صورة نترات كالسيوم.