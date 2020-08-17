شكرا لقرائتكم خبر عن التحريات تكشف: المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها "ابن عمها" والسبب خلافات أسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها وتقطيعه جثتها والاحتفاظ بها داخل ثلاجة لحوم بشقة الزوجية فى الهرم، أن المتهم يرتبط بعلاقة قرابة بالمجنى عليها، حيث أنهما أبناء عمومة، وأنه قرر ارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما، من بينها اكتشافه عدم تنازل الضحية عن دعوى أقامتها خاصة بتمكينها من مسكن الزوجية، رغم توقيع على قائمة منقولات جديدة.

وحدد رجال المباحث عدة أماكن أشارت التحريات إلى إمكانية تردده عليها، وجارى مطاردته للقبض عليه، وتم إخطار النيابة التى قررت تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وقال والد المجنى عليها، إنه لاحظ اختفاء ابنته لمدة يومين، وإغلاق هاتفها المحمول، حيث حاول الاتصال بها وبزوجها، إلا أنه لم يتلقى أى رد منهما خلال يومين، مما دفعه للتوجه لشقتهما، مضيفا أمام رجال المباحث، أنه بدأ فى طرق الباب دون أى استجابة، مما دفعه لكسر باب الشقة، ثم بحث عنها حتى فوجئ بانبعاث رائحة كريهة من الثلاجة، وباستكشافه مصدر الرائحة، عثر على جثة ابنته مقطعة لأشلاء، ووجه اتهاما لزوجها الهارب بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المجنى عليها كانت قد أقامت دعوى قضائية خاصة بتمكينها من مسكن الزوجية، بعد خلافات بينهما، واعتقد الزوج أنها تنازلت عن القضية، بعد توقيعه على قائمة جديدة بالمنقولات، إلا أنه اكتشف أن القضية ما زالت تنظر بالمحكمة، بالإضافة إلى خلافات أخرى بينهما دفعته لارتكاب الجريمة.

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انتقل خبراء المعمل الجنائى إلى مسرح الجريمة، حيث تم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج المتهم، كما يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المجاورة للعقار الذى شهد الحادث.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة المجنى عليها، حيث أكدوا أن خلافات تجمع بين المجنى عليها وزوجها "جزار"، وأنه عقب غلف هاتفها توجه والدها إلى الشقة للاطمئنان عليها، واكتشف صدور رائحة كريهة من داخل ثلاجة، وفوجىء بجثتها مقطعة لأشلاء داخلها.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، وإعداد الأكمنة، لضبط الزوج المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الهرم،انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل تدعى "أ.ف" مقطعة أشلاء داخل ثلاجة مسكنها، وتبين هروب زوجها " م.ش" جزار، ووجهت أسرة الضحية اتهاما للزوج بقتلها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.