شكرا لقرائتكم خبر عن "ملوك الشمس" معرض للأثار المصرية فى العاصمة التشيكية براج.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المعارض الخارجية للآثار المصرية أحد أهم عوامل الجب السياحى والترويج للمقاصد المصرية، حيث تفتح شهية السائح لزيارة مصر لينهل من تراثها الغنى وثرواتها وكنوزها التى خلفتها الحضارات المتعاقبة على أرضها، ولذلك تحرص وزارة السياحة والاثار على المشاركة بقطع آثرية مميزة فى المعارض الخارجية والتى تخصص لقطع اثرية مصرية، بهدف الترويج للسياحة المصرية بشكل عام والسياحة الثقافية على وجه الخصوص. وتشهد العاصمة التشيكية براج قريبا افتتاح معرض ملوك الشمس والذى سيكون أحد المعارض المؤثرة دوليا، وإليك تفاصيل المعرض وأهم القطع الآثرية المعروضة: 1. جاءت فكرة إقامة المعرض بمبادرة من الجانب التشيكى. 2. والهدف تدعيم الروابط الثقافية بين مصر ودول العالم، وسعياً لجذب مزيد من السياحة العالمية إلى مصر. 3. وافق مجلس الوزراء فى فبراير الماضى على إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر. 4. كان الموعد المحدد خلال الفترة من يونيو حتي أكتوبر 2020. 5. تم تعديل الموعد المقرر بناء على طلب الجانب التشيكي لتصبح خلال الفترة من أغسطس 2020 ولمدة 6 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements 6. وصل الجمعة الماضية إلى المتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج القطع الأثرية الخاصة بمعرض "ملوك الشمس" تمهيدا لافتتاحه في آخر اغسطس الجارى. 7. المعرض سيستمر لمدة ستة أشهر، حتي فبراير 2021. 8. يعرض المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية. 9. أهم القطع رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف". 10. مجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين. 11. يعرض مجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ملوك الشمس" معرض للأثار المصرية فى العاصمة التشيكية براج.. اعرف الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.