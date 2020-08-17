​"تويوتا وهيونداي وفولكس".. جلسة مزاد لبيع 51 سيارة مخزنة في جمارك مطار القاهرة (التفاصيل والأوراق المطلوبة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تعقد جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 51 لوط لسيارات ومواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، في الثانية عشرة ظهرًا يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري.
وقالت مصادر بالجمارك، إن السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات تشمل: (مرسيدس -تويوتا - رونج روفر - هيونداي- كرايسلر - أودي- ستروين - كيا - BMW - شيفروليه -بيجو - متسوبيشي - فورد - فولكس -هوندا - لينكولن - هامر- مازدا - مواتير فارغة لاترخص).
وأضافت المصادر، أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تباع بمبلغ 400 جنيه في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعنوانها 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامي في الدقي.
وأشارت إلى أنه يمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، اعتبارًا من يوم 19 أغسطس خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار)، ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدى وبدون عمولة.
وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك، أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.
وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدى، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ الـ70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.
وإذا تأخر الراسي عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد، مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة، كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال 20 يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع، ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.
كانت هذه تفاصيل خبر "تويوتا وهيونداي وفولكس".. جلسة مزاد لبيع 51 سيارة مخزنة في جمارك مطار القاهرة (التفاصيل والأوراق المطلوبة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.