​"تويوتا وهيونداي وفولكس".. جلسة مزاد لبيع 51 سيارة مخزنة في جمارك مطار القاهرة (التفاصيل والأوراق المطلوبة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تعقد جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 51 لوط لسيارات ومواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، في قاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، في الثانية عشرة ظهرًا يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري.

وقالت مصادر بالجمارك، إن السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات تشمل: (مرسيدس -تويوتا - رونج روفر - هيونداي- كرايسلر - أودي- ستروين - كيا - BMW - شيفروليه -بيجو - متسوبيشي - فورد - فولكس -هوندا - لينكولن - هامر- مازدا - مواتير فارغة لاترخص).

وأضافت المصادر، أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد تباع بمبلغ 400 جنيه في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعنوانها 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامي في الدقي.

وأشارت إلى أنه يمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، اعتبارًا من يوم 19 أغسطس خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم عقد المزاد.

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ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار)، ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدى وبدون عمولة.

وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك، أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدى، كما يسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد انتهاء المزاد، وفي حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ الـ70%، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه كما يجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة.

وإذا تأخر الراسي عن السداد في المدة المحددة، تصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية ويصبح العقد مفسوخًا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية ما لم تقرر السلطة منحه مهلة إضافية أخرى للسداد، مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة، كما أنه حالة التأخير في الاستلام خلال 20 يومًا من تاريخ الإخطار تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع، ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.