شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزراء في زيارة للغريية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور وزراء التموين والشباب والرياضة والتنميه المحلية والهجرة محافظة الغربية، الاثنين، لتفقد أعمال المنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا.

يرافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية اللوجستية كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

وتتضمن الزيارة متابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوجستيات، ومنطقة البيع بالتجزئة، وخدمة السيارات، ومناطق ترفيهية متنوعة، ومقر السجل التجاري بالمنطقة.

وسيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى ماتركس كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية اللوجستي.