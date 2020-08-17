شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 16 محلًا تجاريًا لمخالفة مواعيد الغلق في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء الدكتور محمود ضياءالدين، رئيس مركز ومدينة بني سويف، قيام حملة لمتابعة المحلات والالتزام بمواعيد الغلق، بقيادة عيد ذكي، نائب رئيس المدينة، ونادي مرداش، نائب رئيس المدينة، ورؤساء المناطق وفني الأشغال ومسئول رخص المحلات.

وأسفرت الحملة عن غلق 16 محلًا تجاريًا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ورفع أشغال من فرن والتحفظ على كافة الإشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.