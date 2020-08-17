شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات علمية وكتب للأطفال.. الآثار تشارك اليوم بمعرض الكتاب بساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك وزارة السياحة والآثار من خلال الإدارة العامة للنشر العلمى اليوم فى معرض الكتاب المقام بساقية الصاوى فى الفترة من 17 - 26 أغسطس 2020، حيث تعرض كافة إصدارات المجلس الأعلى للآثار.

وتعرض الوزارة مجموعة متنوعة من الإصدارات العلمية فى مجال علم الآثار والتاريخ القديم ومجموعة من كتب الأطفال، بالإضافة إلى نماذج للتحف الأثرية التى تعبر عن روعة وجمال الفن المصرى القديم.

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وأكدت الوزارة بوجود نسبة خصم 50% على النماذج الفنية، والكتب الأجنبية الصادرة قبل 2011 والتى يزيد ثمنها عن خمسين جنيها، وذلك خلال فترة المعرض، علما بأن مواعيد العمل من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

كما يتم عرض كتاب "البحث والتنقيب عن الآثار (دراسة قانونية تأصيلية تطبيقية)"، والذى يعد أحدث اصدارات الوزارة، كما يعد أول كتاب في المكتبة العربية يتناول بالدراسة القانونية البحث والتنقيب (غير الشرعى، الحفر خلسة) عن الآثار من تأليف كل من المستشار محمد عبد الظاهر، نائب رئيس محكمة النقض، واللواء دكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس قسم مكافحة جرائم الآثار الأسبق، وتقديم وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس.

وتتناول فصول الكتاب البحث والتنقيب عن الآثار في التشريع المصري قبل صدور القانون رقم 117 لسنة 1983، والبحث والتنقيب عن الآثار في القانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار وتعديلاته، كما يتناول البحث والتنقيب في الاتفاقيات الدولية، ويوضح قواعد عمل البعثات في البحث والتنقيب والمحاذير القانونية لأعمال هذه البعثات.