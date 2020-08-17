شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بفصول القابضة للكهرباء لطلبة الاعدادية × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن شروط ومواعيد التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة أو الأزهرية لعام 2020 للالتحاق بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة و وزارة التربية والتعليم و التعليم الفنى وذلك بمراكز تدريب المحطات بشمال القاهرة ومركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة ومركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

و فيما يلى شروط و مواعيد الالتحاق كالاتي :

1-أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الاعدادية العامة أو الأزهرية "إنجليزى" من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة و الجيزة و القليوبية" دور مايو 2020.

2-ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة فى أكتوبر 2020.

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3-تقديم الاوراق إلكترونيا من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الفترة من 16 إلى 20 اغسطس الجارى ولن يسمح بتلقى آى طلبات بعد انتهاء المدة.

4- يتم التنسيق بناء على الحد الأدنى الذى يحدده قطاع التعليم الفنى لمحافظة القاهرة.

5-لا يعتبر اجتياز الاختبارات واللياقة البدنية موافقة على القبول حت يتم البت فى الطلبات طبقا لترتيب المجموع تنازليا.

6-يتم التقديم بمدرسة جلال فهمى الثانوية المتقدمة 5 سنوات .

7-تعلن كشوف الطلبة المقبولين قبل العام الدراسي على المواقع الإلكترونية للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء.