شكرا لقرائتكم خبر عن «يمنع الملائكة عن البيت».. عبدالله رشدي يدخل على خط الجدل حول «طهارة الكلاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخل الداعية عبدالله رشدي على خط الجدل الدائر حول حكم تربية الكلاب، بعد تصريحات شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وقوله إن الكلاب «طاهرة ولا حرج في التعايش معها والعبادة والصلاة بنفس الوقت».

وكتب «رشدي» عبر حسابه على «فيسبوك»، مساء الأحد: «المالكية والجمهور متفقون على وجوب غسل لعابه إن أصاب الآنية، وأما ما يصيب الملابس أو الجسد فيجب غسله عند الجمهور خلافاً للمالكية».

أضاف: «المالكية والجمهور متفقون على أن لعاب الكلب لا ينقض الوضوء. يعني الوضوء صحيح لكن يجب غسل اللعاب في الجسد والملابس عند الجمهور».

تابع قائلًا: «المالكية والجمهور متفقون على أن اقتناء الكلب بدون الأسباب الشرعية كالرعي والصيد والحراسة ونحوها هو فعل غير جائز ينقص به الأجر، وأن وجوده في البيت يمنع دخول الملائكة».

وختم قائلًا: «يعني لو هتربي كلب بدون سبب من الأسباب السابقة. لكن فقط علشان بتحبه فسواء قلنا إنه نجس كالجمهور أو طاهر كالمالكية فمينفعش لأنه سينقص من أجرك كل يوم وسيمنع الملائكة عن البيت الذي هو فيه».

وأثار تصريح للمفتي شوقي علام جدلا عبر مواقع التواصل وذلك بعدما قال إن الكلاب «طاهرة»، ولا حرج في التعايش معها والعبادة والصلاة بنفس الوقت.

وأدلى «علّام» بتصريحاته حول حكم تربية الكلاب في الإسلام، وما إن كان الكلب «نجسا أم طاهرا» عبر لقاء تلفزيونيمع برنامج «نظرة» على «صدى البلد».

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وقال المفتي: «اختلف العلماء حول هذه المسألة، الغالبية تعتقد بنجاسة الكلب ولكن هناك مذهب المالكية الذي نتبناه ونفتي به، ويقول إن الكلب طاهر وكل شيء فيه طاهر».