شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: «الرئيس السيسي يدفع كارتة الطرق التي يمر بها» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدفع كارتة الطرق التي يمر بها لكي يكون مثالًا يُحتذى به.
أضاف «الوزير»، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: «الرئيس بيدفع عشان يبقي قدوة، عشان يقول للناس اتعلموا، زي ما بتاخدوا خدمة لازم تدفعوا ثمنها».
وأشار إلى أنه الرئيس قال له، أثناء تسلمه اشتراك مترو مدى الحياة: «هتدفعني ثمن الاشتراك ده يا كامل؟»، فرد عليه: «لا يا ريس»، فبادر الرئيس قائلًا: «لا.. لازم أدفع الثمن، معندناش حاجة ببلاش».
وأكد وزير النقل أن الرئيس السيسي وجه بعمل كارنيه اشتراك مدى الحياة للرئيس السابق، عدلي منصور، وكان جاهزًا بالفعل.
وعن سعر اشتراك الرئيس السيسي، قال «الوزير»: «لا.. ده اشتراك غالي أوي، اشتراك رئيس لازم يبقى غالي».
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