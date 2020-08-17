شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثانية من معرض «تراثنا» في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قيام جهاز تنمية المشروعات بتنظيم الدورة الثانية من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية خلال شهر أكتوبر المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكدت نيفين أن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين بها يشعرون بالتقدير والامتنان لرئيس الجمهورية على الاهتمام الذى يوليه لهذا القطاع حيث يتم تنظيم المعرض تحت رعاية الرئيس للعام الثانى على التوالى مما يقدم رسالة مباشرة باهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للتوسع فيه وتطويره، واستثمار قدرات وطموحات الشباب من خلاله والاستفادة منه اقتصاديا واجتماعيا فى توفير فرص عمل مستقرة وناجحة وتنمية الاقتصاد الوطنى.

وأشارت إلى أن اهتمام الرئيس برعاية معرض تراثنا يأتى أيضا من منطلق الاهتمام بالصناعات الوطنية الحرفية واليدوية والتراثية التى تعبر عن ثقافة وفنون الحضارة المصرية العريقة وتشجيع العاملين فى هذه الصناعات الهامة خاصة بعد معاناتهم من أزمة كورونا وقلة المبيعات وكساد الأسواق المحلية والعالمية نتيجة لتلك الأزمة.

وأوضحت نيفين أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتنظيم الدورة الثانية من المعرض فى ضوء نجاح الدورة السابقة التى شارك فيها 500 مشروع و35 جمعية أهلية متخصصة فى الصناعات التراثية من كافة أنحاء الجمهورية ليكون أكبر معرض للصناعات الحرفية فى مصر حيث لاقى إقبالا جماهيريا غير مسبوق وزاره عشرات الآلاف يوميا وحقق مبيعات مباشرة تخطت 27 مليونا بخلاف التعاقدات التجارية التى تمت مع المشاركين فى المعرض بعد انتهائه.

وأكدت نيفين أن جهاز تنمية المشروعات حريص على تكرار نجاحه فى الدورة الحالية للمعرض والعمل على ضم نماذج مشرفة من كافة المشروعات العاملة فى مجال الحرف التراثية سواء الممولة من الجهاز أو من أى جهات أخرى لتعرض أفضل منتجاتها بأسعار تنافسية.. ليكون معرض تراثنا دائما واجهة مشرفة للصناعات الفنية واليدوية المصرية وليقدم صورة مشرقة عن قطاع الحرف التراثية فى مصر لكل أنحاء العالم.

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