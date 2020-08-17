شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انخفاض فى أعداد المتقدمين بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مقار لجان الإدارة المخصصة لتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة من نتيجة الامتحانات للعام الدراسى الحالى 2020، انخفاضا ملحوظا فى أعداد المتقدمين منذ فتح باب قبول التظلمات الخميس 6 أغسطس الحالى، حيث شهدت اللجان تكدسا فى أول أيام من فتح باب التظلمات ثم تراجعت الأعداد.

وقالت مصادر مسئولة إن المعدلات التى تقدمت بتظلمات مثل السنوات الماضية، ومعظمها تقدمت بتظلمات فى أول أيام فتح باب قبول الطلبات، والأعداد فى انخفاض خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن ترتفع مرة أخرى خاصة بعد إعلان الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الأولى.

وأوضحت المصادر أن الزحام والتكدس الذى ظهر فى أول أيام فتح باب التظلمات اختفى حاليا أمام مقار لجان قبول التظلمات فى المديريات التعليمية.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أتاحت خلال الساعات الماضية لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة التظلم من خلال الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التالى http://tazalomg12.emis.gov.eg/

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إخطار الطلاب المتضررين بنتيجة الاطلاع بدءًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020 وتباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، وذلك من خلال الرابط التالي: tazalomg12.emis.gov.eg

وأضاف حجازي أن أعمال التظلمات تتم وفق منظومة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية وأن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين لا تقل تأمينًا عن ما يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح، مشيرًا إلى أنه فى حالة التأكد من أحقية الطالب في أي درجة يتم طلب أصل الكراسة لتعديل الدرجة بها وعودتها إلى الإدارة العامة للامتحانات لإعداد مذكرة بالتعديل واعتمادها من رئيس عام الامتحان لتعديل النتيجة وإخطار الطالب عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة وإرسالها لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019 خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس 2020 (لمدة 15 يوما).