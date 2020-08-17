شكرا لقرائتكم خبر عن قصة نفوق حصان بعد ضربه بـ"شاكوش" على رأسه من صاحبه ليحمل حمولة زائدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور التي قالوا إنها ترصد لحظة نفوق حصان بعدما قام "عربجي" بضربه بشاكوش على رأسه، فسقط ميتا بعدما عجز الحصان عن الحركة بسبب الحمولة الزائدة.





وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "العربجي" تسبب في نفوق الحصان بسبب الحمولة الزائدة التي وضعها على العربة، فيما أكد البعض أن "سائق العربة" ضرب الحصان بشاكوش على رأسه حتى يجبره على التحرك خلال نقل حمولة زائدة، إلا أن الحصان سقط على الأرض دون حركة.





وأظهرت الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حصانا مفترشا على الأرض وبعض الدماء تسيل حوله بعدما اختلطت بالماء على ما يبدو، فيما يجلس أحد الأشخاص على الرصيف والآخر مقترب من الحصان، والعربة تقف بالقرب منهما دون حصان.

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كما رصد صورة أخرى، الشخصين بعدما أتوا بحصان آخر لينقل الحمولة الزائدة على العربة، تاركين الحصان النافق مفترشا للأرض يلفظ أنفاسه الأخيرة في أحد شوارع القاهرة.





وأثارت الصور موجة غضب واستياء شديدين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم أحد الأشخاص على ضرب الحصان بشاكوش على رأسه حتى أودى بحياته، مطالبين بمعاقبة المتورطين في قتل الحصان.