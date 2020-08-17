شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله عن افتتاح الرئيس للمرحلة الـ4 من الخط الثالث للمترو: وعدت وأوفيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، على افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور)، ووضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر.





وغرد الكاتب الصحفي أحمد الجار الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا :"رئيس مصر السيسي والله أنك وعدت وأوفيت مفخرة افتتاحك للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، منظر مفرح المشاريع كثيرة في عهدك مصر وأهلها يستحقون متابعتك الحثيثة والله أن مصر بخير وزمنها القادم فيه كل الخير".

على صعيد آخر، كتب الجار الله تغريدة أخرى تخص الشأن الكويتي، قائلا :"أول أحكام رادعه ضد الفساد في الكويت، الحكم مكون من مائتين وأربعه عشر ورقه فولسكاب ومائتين وأربعه عشر سنه سجن وغرامات تصل إلي ثلاثمائة وثمانية مليون دينار أي ما يقارب المليار دولار فعلا لن يكون هناك لصوص بعد اليوم أو سيتم تطوير طرق السرقة حتي لا يطالها القانون".

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يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، افتتح أمس المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور)، كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر، وهو القطار الكهربائى (السـلام –العاشــر–العاصمة الإدارية) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتى تعتبر نموذجاً للنقل متعدد الوسائط.

وتعد المحطة، إحدي المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الادارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الانفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي.