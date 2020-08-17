شكرا لقرائتكم خبر عن بائع التين الشوكى يتحدث بعدما كسر قلوبنا وأخذ حقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لايف جديد لـ"الخليج 365"، التقى خلاله بائع التين الشوكي عم عزت صاحب الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى والذي يُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة معه، وقامت بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض.

وقال عم عزت إنه لم يخطأ بحقها وأنه لم يفعل لها شئ وكان يريد أن يهرب بالعربة ولكن هي أوقفته وطالبت صاحب "اللودر" بخبطه.

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وأكد عم عزت أنه قال لها أعتبرني مثل صندوق القمامة المتروك بجوار الرصيف ولكنها رفضت وأصرت علي موقفها العنيف أتجاه برغم تحايل كل الحضور لها بتركه أو عدم أزيته ولكنها لم تتوقف.

وكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأبدى بائع التين الشوكى فى مداخلة مع برنامج "التاسعة" رغبته فى العمل داخل نادى الزمالك ليعلن أحمد مرتضى منصور استجابة رئيس النادى لمطلبه.

حيث أكد أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قرر استقبال بائع التين الشوكى، فى مقر النادى خلال الأسبوع الجارى تلبية لطلب البائع، وقال أحمد مرتضى عبر حسابه على "تويتر"، "المستشار مرتضى منصور يلبي نداء المواطن المحترم بائع التين.. نادى الزمالك ورئيسه فى انتظاره للمقابلة هذا الأسبوع لتحقيق أمنيته إن شاء الله".