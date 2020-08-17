تعرف على مميزات الأتوبيس المكيف الجديد وسعر الركوب بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة النقل العام بالقاهرة تشغيل 3 خطوط جديدة نهاية الشهر الجارى، ومن المقرر أن تضم هذه الخطوط سيارات مكيفة الهواء تعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعرض الخليج 365 مميزات الخطوط الجديدة وأماكن الركوب وخطوط سير الخوط الجديدة: المميزات: 1. الاتوبيس مكيف الهواء يعمل لأول مرة بهيئة النقل العام. 2. صناعة محلية ويحمل شعار "بكل فخر صنع في مصر". 3. يعمل بالغاز الطبيعى وصديق للبيئة . 4. تذكرة ركوبه 5 جنيه لنصف المسافة و10 جنيهات للرحلة كاملة. 5. يوفر أكثر من نصف سعر الوقود الذى يستهلكه الأتوبيس العادى. 6. يتمتع الأتوبيس بصوت الموتور المنخفض ما يوفر الرحة للراكب. 7. به إمكانية الانخفاض والارتفاع، ليمكن الركاب من صعوده بكل سهولة. 8. به "رامب" ليمكن ذوى الاحتياجات الخاصة من الصعود بالكرسى المتحرك. 9. به 33 مقعد وأماكن لوضع الحقائب. Advertisements أماكن الركوب: 1- الخط الأول: "النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية": • يبدأ من "النزهة الجديد- شارع جسر السويس -الألف مسكن -شارع فريد سميكة -ميدان الحجاز -شارع النزهة -ميدان السبع عمارات -شارع عمر بن الخطاب -شارع الثورة- طريق القاهرة السويس- عزبة الهجانة- الطريق الدائرى- ظهراء مدينة نصر- كوبرى المشير- شارع التسعين -ينتهى بالجامعة الأمريكية"، ويعود في نفس المسار. 2- الخط الثانى: "مساكن بيتشو – كورنيش النيل – المنيل – بولاق الدكرور": • يحمل رقم 358 ويبدأ من "محطة مساكن بيتشو – شارع زهراء المعادى – طريق المعادى – نفق زهراء المعادى – شارع 306 – شارع السعودية – شارع الجزائر – ميدان العرب – شارع 77 – كوبرى شمال المعادى – شارع كورنيش النيل – شارع الروضة – شارع المنيل – شارع السراى – كوبرى الجامعة – جامعة القاهرة – شارع الدقى – شارع التحرير – شارع السودان – محطة بولاق الدكرور". 3- الخط الثالث: "الاميرية – المطرية – عباس العقاد – الجامعة الأمريكية": • يحمل رقم 354 ويبدأ من "محطة الأميرية – شارع السواح – شارع المطرية – ميدان المطرية – شارع الحكم – شارع أبو بكر الصديق- شارع النزهة – ميدان السبع عمارات – ميدان الساعة – عباس العقاد – شارع مصطفى النحاس- التبة – شارع متولى الشعراوى- الحى العاشر – زهراء مدينة نصر- الطريق الدائرى – كوبرى المشير – شارع التسعين – الجامعة الأمريكية".

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