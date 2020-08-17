شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار فى تكساس وإصابة ضباط شرطة.. والجانى يحتمى بأحد المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة فى ولاية تكساس، إن عدة ضباط أصيبوا بجروح فى إطلاق نار فى سيدار بارك، على بعد 20 ميلاً خارج وسط مدينة أوستن. وأشار صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى إن الضباط يطلبون من السكان تجنب منطقة إطلاق النار، جنوب مدرسة ليندر الثانوية، حيث أن الوضع مستمر. وكتبت الشرطة على تويتر: "نحن فى موقع إطلاق نار حيث تم إطلاق النار على العديد من ضباط شرطة سيدار بارك أثناء الاستجابة لمكالمة فى منزل قبالة ناتالى كوف".



الشرطة فى مكان الحادث

وأضافت الشرطة: المشتبه به محصن داخل المنزل والعديد من وكالات إنفاذ القانون في مكان الحادث.

وقال مراسل فوكس نيوز، إن ما لا يقل عن ثلاث سيارات إسعاف كانت في الموقع، بالإضافة إلى عدة وحدات من الشرطة.

وقالت الصحيفة إن سيدار بارك هي موطن لحوالي 80000 شخص.

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قال كالب ريكورد لـ Fox News إنه اعتقد أولاً أن خدمات الطوارئ كانت تستجيب لحالة كوفيد أو نوبة قلبية ، نظرًا للحالة الشديدة هنا.

ولكن جاءت حوالي ثلاث، أربع، خمس سيارات شرطة.. لذا استدرت وأحاول أن أرى ما يحدث."

قال شهود عيان لقناة ،KVUE إنهم سمعوا طلقات نارية متعددة وهناك حضور كبير لإنفاذ القانون.

يُطلب من السكان المحليين البقاء في منازلهم.

وكتبت الشرطة على موقع تويتر: "هذا وضع يحدث الآن وسنطلعكم على آخر المستجدات فور ورود معلومات جديدة".