شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج السيسى الأكثر رواجا على تويتر.. ومغردون: رئيس بدرجة إنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "السيسي" قائمة الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعدما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور)، كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر.





وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين في الوقت ذاته إلى تصريحات وزير النقل بشأن استخراج الرئيس اشتراك مترو مدى الحياة ورفضه الحصول عليه إلا بعد دفع ثمنه.





وقال إحدى المغردات عبر تويتر: "مصر في عهد #السيسى شهدت نهضة جديدة...تطور في مجالات كتير وبالأخص البناء والتعمير...أعتقد أن الفترة دي من تاريخ مصر هتكون نقلة عظيمة هتعيد لمصر مكانتها الحقيقية.. فخورة أني مصرية ومن جيل شاف وعاصر كل الإنجازات دي أحفاد الفراعنة، التاريخ مش بيرجع لوراه انهاردة أحنا بنصنع تاريخ جديد".





وغرد آخر قائلا: "السيسي اسمك فخر للعرب والوطنية والإخلاص والوفاء والعطاء"، فيما علق آخر قائلا:" أقسم بالله عبدالفتاح السيسي رئيس بدرجة إنسان.. كامل الوزير: السيسي استخرج اشتراك مترو مدى الحياة ورفض ياخده غير لما يدفع ثمنه".





وافتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور)، كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر، وهو القطار الكهربائى (السـلام –العاشــر–العاصمة الإدارية) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتى تعتبر نموذجاً للنقل متعدد الوسائط.

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كما كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل عن إصدار اشتراكين لمترو الأنفاق للرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عدلى منصور مدى الحياة، وتابع قائلا: "الرئيس دفع ثمنه".

وذكر الوزير أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق بأن يتقدم المستشار عدلى منصور لافتتاح المرحلة الرابعة للمترو، وتابع: "أتوقع أن بكرة الصبح الساعة 6 الرئيس السيسى يركب المترو لتفقد أحوال المواطنين، ودا توقع، والراجل مبيتكبرش وشغله الشاغل شعبه".

وأعلن وزير النقل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى عن إقامة فنادق 3 نجوم بمحيط محطات القطارات الرئيسية لخدمة المواطنين القادمين من الصعيد، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع على دخول القطاع الخاص فى مجال النقل، مضيفا: "أدعو المستثمرين الجادين لإنشاء خطوط القطار السريع لخدمة المواطنين".

وأضاف، أن الرئيس السيسى وجه بتحريك أسعار القطارات الـvip وزيادة أعدادها لخدمة الركاب قبل العيد مباشرة، مشيرا إلى أن الدولة تحصل على مصاريف التشغيل فقط من المواطنين فى خدمة النقل للحفاظ على المرفق الحيوى.



وأوضح أن الدولة توفر وسائل مواصلات آمنة لخدمة المواطنين، لافتاً إلى أن "ميدان رمسيس أصبح لا يطاق وزحمة جدا، ومحطة رمسيس ستكون مخصصة لقطارات الوجه البحرى، وستكون محطة بشتيل مركزية لكل قطارات الصعيد وبها نشاط استثمارى يخدم المحطة"، مؤكدا أنه خلال عامين سيجرى الانتهاء من محطة قطارات بشتيل لخدمة القادمين من الصعيد.