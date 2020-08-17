شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: انخفاض كبير فى شكاوى فواتير الاستهلاك بعد نجاح "القراءة الموحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك انخفاض ملحوظ فى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل آى عنصر بشرى.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من حق كل مواطن تقديم شكوى للتأكد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها ، قائلا: "آى مواطن يتقدم بشكوى لو ليه حق هياخده".

وتابع حمزة، أن هناك أنظمة كثيرة لسداد المديونيات والتراكمات للتيسير على المواطنين للسداد بالتقسيط و بدون فوائد بالنسبة لصغار المشتركين، موكدا أنه وفقا للقوانين يحق لشركة توزيع الكهرباء الانذار بالفصل بعد الشهر الثالث من عدم سداد المواطن الفواتير الاستهلاك.