شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متابعة لتدقيق مساحات القطن والذرة والأرز.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك عدة لجان من قبل القطاع ومدريات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومركز البحوث الزراعية، للمتابعة على الزراعات الصيفية، لرصد آى حالات مرضية على النبات والوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة الذرة الشامية والقطن والأرز والسمسم لزيادة الإنتاج، وتدقيق المساحات المنزرعة.

وأضاف "الشناوى" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه منذ بدء زراعات الموسم الصيفى تم توفير جميع تقاوى المحاصيل الصيفية، وتم التنبيه على جميع مديريات الزراعة بعمل حملات مكثفة على"رأس الغيط" لمتابعة المساحات المنزرعة وخاصة من الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وعمل لجان للتعريف بالأصناف مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه والتى تعطى انتاجية عالية، وذلك فى إطار توجه الدولة للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتى من المحصول.

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قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية هناك لجان متابعة من قبل المعهد للمرور اليومى بالغيطان، والتعريف بالأصناف الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الارشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ومنذ بداية الزراعة تم تنظيم حملات توعوية للمزارعين بالتوسع فى المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء لزيادة الإنتاج.

وتابع"خليل"، أنه لترشيد استهلاك المياه والحد من زراعة المحاصيل الشرهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، واصل معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، نشر أصناف زراعة الأرز الجاف، والتوسع في زراعة المحصول على مصاطب واستنباط ونشر أصناف لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، وغير المستهلكة للمياه والتى تزيد الإنتاجية، وتستهلك مياه بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية.