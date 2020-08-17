شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: غلق باب التحويل الإلكترونى خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، أن المديريات التعليمية سوف تغلق باب التحويلات الإلكترونى بين المدارس للطلاب خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه من المقرر أن يتم غلق الباب فى الأسبوع الأخير من أغسطس الجارى ليتم فحص الطلبات وتسكين الطلاب على أماكن تحويلاتهم الجديدة، وأضافت المصادر، أن باب التحويلات يتم من خلال المديريات التعليمية، مضيفة أنه يمنع تحصيل أى مبالغ مالية من الطلاب وأولياء أمورهم المحولين من مدارس لأخرى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

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ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.