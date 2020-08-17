شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الأسعار الجديدة لخطوط المترو تبدأ من 5 جنيهات إلى 12 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

الأسعار الجديدة لخطوط المترو تبدأ من 5 جنيهات إلى 12 جنيها والتطبيق غدا

"مترو الأنفاق" توجه عدة رسائل للمواطنين.. أبرزها "ما تزوغش واقطع تذكرة"

ننشر الزيادة الجديدة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق

تحسين واستمرارية الخدمات يتطلب مشاركة المواطن.. رؤية الرئيس السيسى لحماية مرافق الدولة

وزير المالية: تخلصنا من المواد الخطرة الراكدة بالموانئ المصرية بعد حادث بيروت

الصحة: الإجراءات الوقائية مهمة حتى فى حالة الوصول لصفر إصابات بكورونا

البرلمان يقر عقوبة تصل للحبس سنة و200 ألف جنيه غرامة لمواجهة مخالفات الكهرباء

رئيس الوزراء يوجه بتوفير الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية بشمال ووسط سيناء

العدل: انتهاء الزحام أمام مكاتب الشهر العقارى قريبا..والأملاك المسجلة 10%فقط

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صور.. السيسى يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

التموين تعلن توقف مركز معلومات تشغيل منظومة الخبز لمدة 9 ساعات الثلاثاء

انهيار عقارين بالإسكندرية والحماية المدنية تبحث عن سيدة تحت الأنقاض

الرئيس السيسي يستقل عربة المترو ويتفقد محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث

كامل الوزير: نواجه قصورا فى النقل النهرى..وإنشاء بنية معلوماتية لنهر النيل

وزير النقل يعلن افتتاح مترو "العتبة – إمبابة" أبريل 2021

وزير النقل: رفع كفاءة 9600 كيلو بالطرق والمحاور بتكلفة 35 مليار جنيه