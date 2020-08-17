أخبار × 24 ساعة.. الأسعار الجديدة لخطوط المترو تبدأ من 5 جنيهات إلى 12 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
الأسعار الجديدة لخطوط المترو تبدأ من 5 جنيهات إلى 12 جنيها والتطبيق غدا
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