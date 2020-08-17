اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في أحداث "ماسبيرو الثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث "ماسبيرو الثانية". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة وعماد الدرملي. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة المتهمين غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، وبعد القبض عليهم، تقدم دفاعهم بطلب إعادة إجراءات المحاكمة.

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