شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: عودة العاملين بالديوان العام ومديريات الخدمات دون استثناء الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قراراً بشأن تنظيم حضور العاملين بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية ومديريات الخدمة التابعة لها، والذي تضمن «في مادته الأولى» التزام جميع العاملين بالحضور إلى العمل «يومياً» وذلك اعتبارا من الثلاثاء القادم 18 أغسطس الجاري، وطبقا للقوانين والقواعد المعمول بها دون استثناء.

وتضمنت المادة الثانية من قرار المحافظ أن المصاب والمخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا يعد في أجازة استثنائية لحين التعافي، على أن يقدم تقريراً طبياً من الجهات المختصة، فيما نصت المادة الثالثة من القرار على التزام جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها، على أن يتم تقييم الوضع بشكل أسبوعي وفي ضوء التقارير الاحصائية لحالات الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة.