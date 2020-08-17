شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية تليفزيون الخليج 365.. تفاصيل الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغطية عاجلة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول أسعار تذاكر المترو الجديدة، حيث أعد التغطية محمد محسوب وقدمها هشام عبدالتواب ، وتناولت التغطية قرار المهندس كامل الوزير وزير النقل بتطبيق زيادات جديدة على أسعار كافة مناطق خطوط المترو بتقسيماتها، على أن يتم التطبيق ابتداء من صباح غدا الأثنين.

وأصدرت شركة المترو تعليمات إلى كافة إداراتها بمحطات الخطوط الثلاثة، لتطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار تذاكر المترو ابتداء من صباح الغد مع قيام أول قطار.

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وتضمنت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التى تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثانى، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

كما تضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثانى، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.



تغطية تليفزيون الخليج 365 حول أسعار المترو الجديدة

كما شملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق (اكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثانى، بينما تصبح 12 جنيها بعدما كانت 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث ، وبموجب القرار فإن أسعار تذاكر الخطين الأول والثاني أصبحت 5 و7 و10 جنيهات بدلاً من 3 و 5 و7 جنيهات، كذلك أصبحت أسعار تذاكر الخط الثالث 7 و10و 12 جنيهات والتي كانت قبل الزيادة 5 و7 و10 جنيهات.