شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طلاسم وجماجم حيوانات.. استخراج 306 أعمال سحرية من مقابر بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال محاولة لمحاربة الدجل والشعوذة، عثرت حملة لتنظيف المقابر بقرى سوهاج، على 306 أعمال سحرية داخل المقابر، بخلاف حيوانات متكفنة وبعض الطلاسم على الملابس الداخلية لإلحاق الأذى بالناس.

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الأعمال كانت على ملابس داخلية وجماجم حيوانات، منها عمل داخل قطعة قماش وبداخلها ورقة بها اسم شاب عمره 32 سنة وضعت فى فم كلب بغرض إصابة الشاب بالمرض حتى الموت.