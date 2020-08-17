فيديو.. طلاسم وجماجم حيوانات.. استخراج 306 أعمال سحرية من مقابر بسوهاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال محاولة لمحاربة الدجل والشعوذة، عثرت حملة لتنظيف المقابر بقرى سوهاج، على 306 أعمال سحرية داخل المقابر، بخلاف حيوانات متكفنة وبعض الطلاسم على الملابس الداخلية لإلحاق الأذى بالناس.
الأعمال كانت على ملابس داخلية وجماجم حيوانات، منها عمل داخل قطعة قماش وبداخلها ورقة بها اسم شاب عمره 32 سنة وضعت فى فم كلب بغرض إصابة الشاب بالمرض حتى الموت.
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