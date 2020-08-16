شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة بحي المناخ ببورسعيد للتفتيش علي كافتيريات الشاطئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت اليوم لجنة مشكلة من ادارات حي المناخ وإدارة الشاطئ ومراقبة الأغذية والشباب والرياضة والتفتيش بالمرور على كافتيريات الشاطئ بنطاق حي المناخ، والمرور على الكافتريات بمنطقة قشلاق السواحل والمرور على مجمع «ستايل سكوير»، حيث قامت اللجنة بمتابعة الإجراءات الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية والمشروبات بالكافيتريات.

وأسفرت المتابعة عن تحرير محضر مخالفة بيئة لمطعم ومحل للعصير، كما تم التنبيه على العاملين بالكافيتريات باستخراج شهادات صحية، تأتى هذه الحملة في إطار المرور المستمر لمتابعة تنفيذ التعليمات والاشتراطات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، أن اللجنة مستمرة بالمرور على الكافتريات بالشاطئ بنطاق الحي لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.