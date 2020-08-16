شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي .. القليوبية تُسجل صفر إصابات بفيروس كورونا اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية لليوم الثاني على التوالي، صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى القليوبية مراكز ومدن المحافظة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الاحد عند 9185 حالة إصابة
حيث استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الأحد على الأرقام الآتية وفقا للبيانات الرسمية، مركز ومدينة الخانكة 723 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 624 حالة، وبنها 2360 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1011حالة، وقليوب 677 حالة، ومدينة قها 46 وكفر شكر 441 حالة إصابة
كانت مستشفى القناطر الخيرية قد أعلنت عن خروج آخر مصاب بفيروس كورونا من المستشفى بعد تعافيه من الإصابة، ليكون المستشفى ثالث مستشفيات المحافظة الـ 13 التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الفيروس منذ بدء الجائحة لاستقبال المصابين يعلن عن “صفر” إصابة داخلها، بعد مستشفى بنها التعليمي والخانكة المركزي.
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الوضع في مصر
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اصابات
96,336
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تعافي
58,835
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وفيات
5,141
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