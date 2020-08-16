شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالي .. القليوبية تُسجل صفر إصابات بفيروس كورونا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية لليوم الثاني على التوالي، صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى القليوبية مراكز ومدن المحافظة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الاحد عند 9185 حالة إصابة

حيث استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الأحد على الأرقام الآتية وفقا للبيانات الرسمية، مركز ومدينة الخانكة 723 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 624 حالة، وبنها 2360 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1011حالة، وقليوب 677 حالة، ومدينة قها 46 وكفر شكر 441 حالة إصابة

كانت مستشفى القناطر الخيرية قد أعلنت عن خروج آخر مصاب بفيروس كورونا من المستشفى بعد تعافيه من الإصابة، ليكون المستشفى ثالث مستشفيات المحافظة الـ 13 التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الفيروس منذ بدء الجائحة لاستقبال المصابين يعلن عن “صفر” إصابة داخلها، بعد مستشفى بنها التعليمي والخانكة المركزي.

